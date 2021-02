Gallardo dijo que no necesita irse de River para demostrar que puede ser mejor entrenador

Marcelo Gallardo tranquilizó a los hinchas, en sus declaraciones post goleada de River a Rosario Central por 3-0 , en el reestreno del Monumental. El “Muñeco” aclaró que su intención es permanecer en el club que lo mantiene “feliz” y lo obliga a “una exigencia máxima” en busca de nuevos desafíos.

”No necesito irme para demostrar que puedo ser mejor entrenador y tampoco tengo el deseo de quemar etapas para ponerme a prueba. Eso lo hago todos los días acá, porque requiere una exigencia máxima. Además, quiero estar cerca de los míos y así vivo feliz”, dijo en diálogo con el canal TNT Spors.

Gallardo se mostró consciente del momento para dejar la institución: “El día que vea que ya no puedo convencer a la gente en la que confío, que no les llegue tanto, que no pueda imponer las formas con las que me siento identificado, ahí veremos”, aseguró.

”Hoy disfruto lo que hago y vivo el día a día. Eso me hace no pensar. No sé hasta cuándo voy a estar. Va más allá del vínculo que tengo hasta fin de año, que no cuenta a la hora de evaluar. Lo que hoy no parece cercano, quizá mañana lo es”, matizó.

El “Muñeco”, de 45 años, llegó a River a mediados de 2014 y se convirtió en el DT más ganador de la historia del club con once títulos (cuatro locales y siete internacionales). Sus conquistas más importantes fueron las Copas Libertadores de 2015 y 2018, edición que le ganó a Boca Juniors en una serie final que se definió en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Pese a todo lo ganado y al reconocimiento obtenido a través de los años, Gallardo planteó: “Uno no se puede quedar con lo logrado. Hay que tratar de seguir y eso requiere de muchísima intensidad. Trabajo con mucha gente que me acompaña, empuja y está pendiente. Necesito alimentarme de esos desafíos. Cuando decida irme será un punto de inflexión en mi vida”.

Específicamente sobre la goleada ante Central, que significó la recuperación del equipo después de perder con Estudiantes en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, el DT de River opinó: “El fin de semana pasado fue injusto habernos ido de La Plata sin nada. Hoy ligamos lo que no ligamos muchas veces”.

”No hubo fluidez en el juego y la primera media hora fue muy pareja. El primer gol nos dio cierta tranquilidad y después del segundo, sumada la expulsión, nos permitió tener más control”, consideró.

Después de 11 meses, River regresó al Monumental que desde el inicio de la pandemia estuvo con obras, entre ellas, un campo de juego completamente nuevo.

”Es una cancha que claramente cambia a lo que veníamos acostumbrados. Con el tiempo nos acomodaremos y vamos a estar mejor. Más allá de eso, hoy estuvimos imprecisos”, afirmó.

”Para uno, que está hace tantos años en el club, es un orgullo ver la evolución a nivel infraestructura, lo que demuestra que seguimos con ganas de proyectar un River de mucha mayor calidad. Agradezco todo el esfuerzo a la gente que nos acompaña con una manera de ser y pensar”, concluyó.