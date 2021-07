Santero y Di Palma, así fue el cruce en el TC

Julián Santero y Josito Di Palma protagonizaron una de las grandes polémicas del TC en Concordia. En Escudería Carburando, los dos plotos hablaron de lo sucedido y se analizó la maniobra entre los dos hombres de Ford.

Josito fue contundente desde el comienzo. “El auto de Julián (Santero) era el auto a batir del fin de semana, pero no por eso, significa que me tenga que partir al medio como me partió. Obviamente hice una maniobra defensiva. Lo trato de dejar sin pista, pero sin sacarlo de arriba del asfalto. Si no tuviésemos pontón, me pega en el medio de la puerta, me deja mal posicionado y rompemos los dos autos del equipo”.

En tanto, el mendocino, Santero dio su visión de los hechos: “Entiendo que Josito (Di Palma) estaba defendiendo su posición y por qué lo hacía. Estaba girando a un ritmo lento y frenando de manera anticipada en todos lados. Eso no me molesta para nada, porque cuando es puntero, puede manejar el ritmo cómo quiere. En un momento que yo voy decidido por la cuerda, él la cuida bien, intento por afuera, llegó a la par de él y no respeta en ningún momento mi lugar, ya que empieza a abrirse y me lleva hasta la tierra”.

