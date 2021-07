Cristian Ledesma viene de ganar la séptima fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Concordia y tras de su triunfo estuvo presente en Agenda Carburando que se emite los lunes, miércoles y jueves por carburando.com

“Cada carrera que uno gana, parece que hubiese sido la primera. En el Turismo Carretera nunca fue fácil ganar, pero en mi caso personal, hacía más de dos años que no lograba una victoria y había estado cerca de poder hacerlo, pero no lo lograba. Volver a la victoria no es una cosa que suceda todos los días, por lo cual hay que disfrutarlo”, comentó Ledesma.

Ledesma invitado a los 200 Kilómetros del Súper TC2000 Carburando

El marplatense también hizó su análisis de la maniobra entre Josito Di Palma y Julián Santero. “Josito no lo deja sin pista a Santero nunca, pero si intenta no dejarle radio para que Julián doblé. Considero que el único que podía evitar esa maniobra era Santero, aunque hay que entender que venían peleando por una carrera”, expresó.

Por otro lado, Ledesma confirmó que recibió un llamado para los 200 Kilómetros de Buenos Aires del Súper TC2000, que se correrán en septiembre . “Ya tengo una invitación para los 200Km de Buenos Aires. Debo resolver unos compromisos personales y quedé en contestar esta semana si voy a poder correr o no”, comentó.