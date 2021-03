Ruggeri se enfureció por el nuevo diseño de la camiseta de la Selección: “¿Qué son estas manchas que le hicieron?”

Oscar Ruggeri no anduvo con vueltas al dar su opinión sobre la nueva camiseta que utilizará la Selección argentina. “ A mí no me gusta. Hay que decir la verdad. Todas estas manchas que le hicieron... ¿qué significan?”, preguntó el Cabezón mientras sostenía la remera de la marca Adidas.

ero la bronca de Ruggeri, campeón del mundo en México ’86, no quedó ahí, ya que al periodista de ESPN Diego Monroig le entregaron la nueva camiseta de la Selección en una coqueta valija, mientras que al exjugador le llegó en una bolsa. “¿Por qué me hacen calentar?”, continuó el cordobés ante las risas de sus compañeros.

Esta nueva versión de Adidas fue estrenado por el seleccionado argentino Sub 23 que disputó un amistoso en Tokio ante Japón. El equipo del Bocha Fernando Batista venció 1-0 con un gol de Adolfo Gaich.