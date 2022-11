Rodrigo de Paul posó sin ropa y rompió el silencio: su amistad con Messi, la relación con Tini y el Mundial Qatar 2022

Rodrigo De Paul está en boca de todos esta semana al ser la tapa de la revista Rolling Stone, donde se lo ve semidesnudo y sosteniendo una pelota de fútbol. En una entrevista para este medio aprovechó y habló de todo: Messi, Tini, el Mundial Qatar 2022, el dinero y la fama.

En pose de rockstar, el futbolsita del Atlético de Madrid mira fijo a cámara mientras exhibe su musculatura y cuenta la interna de lo que se vive en la Scaloneta, además comparte una particular explicación de por qué y para quién quiere levantar la tan ansiada Copa en Qatar.

Rodrigo De Paul habló de todo en la Rolling Stones

Rodrigo De Paul la rompió con una producción fotográfica

De Paul y su ansiedad en la previa del Mundial Qatar 2022

El próximo 20 de noviembre comienza a rodar la pelota en Qatar, donde la selección argentina debuta ante Arabia Saudita el martes 22 y allí seguramente estará presente Rodrigo De Paul, quien se mostró muy ansioso ante la cercanía de este evento: “Los días son un poquito más largos, pero es algo normal faltando tan poco. Es una mezcla de sentimientos… A veces uno puede ponerse nervioso por toda esta expectativa, por las ilusiones que este equipo genera hoy en todo un país. Pero los jugadores con experiencia ya sabemos cómo manejarlo”.

Además, reveló quienes son los candidatos para él: “Brasil me parece un equipazo. No sé dónde leí el otro día que de los últimos cincuenta partidos que jugó perdió uno solo, con nosotros, en la final de la Copa América. Francia también tiene jugadores que están en un nivel extraordinario... España me parece una selección que juega muy bien al fútbol... Alemania es siempre para respetar. Y está Inglaterra, que jugó la última final de la Eurocopa… La verdad es que será una competencia muy dura... Yo creo que esta Copa del Mundo se va a definir por detalles: por acumular dos amonestaciones y quedarte afuera, por que un jugador se lastime… Son las cosas que pueden terminar pesando cuando el nivel es tan parejo... Nosotros llegamos bien. Estamos en ese pelotón del que estoy hablando”.

Su particular amistad con Messi

Rodrigo De Paul reveló cómo es su relación con Lionel Messi, cuya amistad se forjó tanto dentro como fuera d ela cancha durante las primeras convocatorias del ciclo Scaloni en la Selección Argentina. “Lo quiero mucho y sé que es algo recíproco, porque fuera de la cancha estamos cerca y nos divertimos simplemente porque somos amigos, y yo con mis amigos la paso bien. Fuimos generando fuera del campo algo que adentro también se da. Y jugar con él es como hacerlo al truco teniendo el as de espadas en todas las manos. Si uno sabe de antemano que siempre va a tener esa carta, juega más tranquilo. Y me parece que esto sucede porque hay una amistad, una buena energía entre nosotros que ayuda a que las cosas salgan fácilmente”, afirmó.

Rodrigo De Paul le puso un nuevo apodo a Lionel Messi.

“El hincha del seleccionado quiere que Argentina salga campeón del mundo, pero sobre todo tiene muchas ganas de que Messi lo haga. La selección tiene en Lionel a un gran líder, es una figura muy importante, alguien que además de jugar como juega, con la palabra ya simplifica todo. Obviamente, cuando habla se lo escucha con mucha atención. Y en mi caso el rol que intento cumplir es el de predicar con el ejemplo: entrenar a full, que el equipo sepa que siempre puede contar conmigo adentro y afuera, entender cada momento y aportarle diversión al grupo. Eso te lleva a ser un referente”, recalcó.

De Paul brindó detalles de su relación con Tini Stoessel

Hace unos meses que, en medio de polémicas, Rodrigo de Paul confirmó su relación con la cantante Tini Stoessel, un suceso que generó revuelo en redes sociales, debido a su pronta separación de la modelo Camila Homs. En esta entrevista, el jugador de 28 años brindó detalles de la vida con su novia: “con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue. Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho”, sentenció.