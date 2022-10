Tini Stoesel y Rodrigo De Paul sepultaron los rumores de separación con un paseo en Madrid

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel hacen poco que están juntos y en los últimos días se dieron a conocer versiones que aseguraban la ruptura de estas jóvenes celebridades.

Pero lo cierto es que este domingo se vio a la simpática pareja pasear por las calles de Madrid, donde se sentaron a disfrutar de un cafe. allí fue abordado por algunos interesados que no dudaron en fotografiarlos.

Tini y De Paul fueron vistos caminando por las calles de Madrid

Estas imágenes llegaron a las manos de la cuenta @chismesdeker, que no tardó ni un segundo en compartirlas, sepultando así los rumores de separación entre ambos.

Por su parte, el periodista Ángel De Brito compartió una imagen de este paseo y comentó: “Tini y De Paul paseando por Ríos Rosas, Madrid. Para los que inventaban crisis y no sé qué”.

Recordemos que Rodrigo De Paul volvió a la convocatoria del Atlético Madrid, tras ser relegado por el Chollo Simeone tras haber acompañado a la cantante a los Premios Billboard. Es que, según se supo, el futbolista habría pedido días extra antes de retornar a los entrenamientos alegando “cuestiones personales”, pero luego apareció junto a la artista en el evento que se llevó a cabo en Florida, Estados Unidos.

Rodrigo de Paul acompañó a su novia en los premios

Camila Homs opinó sobre la supuesta separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Antes de que las redes sociales se inundaran de estas fotografías del futbolista y la cantante, Camila Homs reapareció públicamente y se refirió sobre los rumores de ruptura.

Fue ante un móvil del programa “Socios del Espectáculo” que la modelo se expresó sobre el tema: “No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra”, comenzó la ex de De Paul.

“No opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver”, agregó la blonda sobre la supuesta ruptura de la pareja

“¿Vos en el fondo lo seguís queriendo?”, preguntó, picante, el movilero de eltrece. Entonces ella contestó: “Lo aprecio, obvio. Es el padre de mis hijos”, sentenció Camila Homs.