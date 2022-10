La exempleada de Wanda Nara le dijo de todo a Daniela, la novia de Maxi López: “Maltratadora y mala persona”

Wanda Nara y su exempleada Carmen Cisnero están en medio de un litigio legal por irregularidades laborales que la mujer denunció. Pero ahora ella vuelve al ruedo escandaloso al no tener filtros sobre la actual pareja de Maxi López, el ex de la blonda.

La señora que trabajaba en la casa de la empresaria del mundo de los cosméticos, apuntó contra Daniela Christiansson, la novia del ex futbolista que está embarazada de su primer hijo juntos.

Carmen también trabajó con esta pareja como empleada doméstica y en LAM la mostraron sacada: “Soy la exempleada de Maxi López. Su novia, Daniela, es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”.

Además, confió que su salud empeoró mientras trabajó con Maxi y su pareja: “Me enfermó y tuve que comprarme los remedios porque me agarró pánico. El médico me dijo que tenía un gran estrés por todo lo que había pasado, todo era por ella”.

Wanda Nara y la denuncia de su empleada, Carmen.

Y como si lo anterior fuera poco, la señora defendió a Wanda al decir que era permisiva para que Benedicto, Valentino y Constantino vieran a su papá, López. “Los chicos iban allá siempre, la madre nunca se los negó. Yo se los cuidaba. Pero Daniela es una mala persona”, siguió.

A demás, a Pampito le envió una serie de audios donde se la escucha devastada por la situación actual que vive, sigue sin trabajo y sin saber qué va a hacer de su vida.

La ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi los denunció penalmente

Como si a Wanda Nara le faltaran escándalos en su vida, se suma el de Carmen Cisnero, la exempleada que la denunció por irregularidades laborales. Fue el mismo Alejandro Cipolla quien mostró la denuncia penal por “trata de personas y reducción a la servidumbre” en contra del ex matrimonio Nara Icardi.

“Alejandro Cipolla, abogado de Carmen Cisnero, ya presentó la denuncia contra Wanda Nara y Mauro Icardi por ‘trata de personas y reducción a la servidumbre’”, se lee en las publicaciones de las redes sociales.

Carmen apuntó contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara.

El letrado sorprendió hace unos meses atrás, cuando declaró en “Mañanisima” que quiere a Wanda en la cárcel: “La realidad es un delito que me indigna y la quisiera presa, pero también pienso en Carmen y voy a tratar de que haya una mediación. De todas formas, dudo de que eso pueda llegar a suceder porque el delito tampoco me lo amerita”.

