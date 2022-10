Maxi López, furioso porque sus hijos fueron expuestos en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi sorprendió el miércoles al hacer una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en el que habló de todo sobre sus conflictos con Wanda Nara. Ante esta situación, Maxi López se enfureció porque el futbolista expuso a sus tres hijos, quienes estaban junto a él mientras hablaba.

El delantero del Galatasaray reaccionó a las declaraciones de Wanda en las que aseguró que está soltera, pero también a la grabación de un videoclip que la mediática hizo junto a L-Gante. Aunque esto último no solo molestó a Icardi, sino también a los hijos mayores de la modelo.

Esto ocurrió luego de que Valentino, el hijo mayor de Maxi López y Wanda Nara, posteó una imagen en sus redes en la que tildó a L-Gante de payaso.

Esto le habría dado pie a Mauro Icardi para romper el silencio de años y aclarar algunos temas de los que se hablaron de él y su familia, pero en presencia de los hijos de López, algo que no le gustó nada al padre de los chicos.

“Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’”, dijo al respecto el periodista Juan Etchegoyen.

Maxi López celebrando junto a su pareja y sus hijos.

“No le habría gustado nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso”, agregó.

Lo mismo comentó Ángel de Brito en LAM. El conductor aseguró que López no estuvo de acuerdo con que hagan partícipe a los niños de sus problemas, y mucho menos de que Valentino aparezca en la transmisión, avalando todo lo que decía Icardi sobre su mamá.

Maxi López y sus hijos.

Mauro Icardi habló del enojo de Valentino López con Wanda Nara

Mauro Icardi aseguró que los hijos mayores de Wanda Nara están “muy enojados” con su mamá por hacer todo público. Y hasta dio a entender que los chicos estarían de su lado, ya que él ha estado con ellos todo este tiempo mientras ella cumplía con sus compromisos laborales en Argentina.

“Valu hizo un posteo. Muchos dijeron que era yo, yo me estaba cortando el pelo”, indicó. Y agregó, como una indirecta para el cantante: “Ahí, en el posteo que hizo Valentino, está todo aclarado no solo para esa persona que no se condice con nuestra forma de vida”.

“Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, relató.