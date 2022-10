Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, cruzó duro a L-Gante en redes

Los hijos de Wanda Nara no son ajenos a las noticias de las que su mamá es protagonista en Argentina. Es que este miércoles, Valentino López, el hijo mayor de la mediática y Maxi López, cruzó a L-Gante a través de las redes sociales.

El adolescente publicó una curiosa historia en su Instagram oficial en el que apuntó contra el cantante de Cumbia 420, quien hace semanas es vinculado sentimentalmente con Wanda Nara tras diversas situaciones que ellos mismos hicieron públicas.

Valentino reaccionó luego de que su madre dio una nota en “Red Flag”, el programa del mediodía de Luzu TV, donde aseguró que “está soltera” y donde también de hicieron varias bromas sobre su relación con L-Gante, aunque no se habló puntalmente del tema y se tocó muy por encima.

A los minutos de finalizado el programa, el hijo mayor de la modelo repitió el emoji de payaso en un fondo blanco e hizo visible la mención a L-Gante de su cuenta oficial.

Aunque, al dar cuenta de la masividad de su posteo, el joven borró la imagen y Mauro Icardi salió a aclarar la situación que se desató luego de que el niño tildó de “payaso” al cantante públicamente.

El picante posteo del hijo mayor de Wanda Nara dedicado a L-Gante.

El futbolista hizo una transmisión en vivo con los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López junto a él y aclaró que sus hijas, Francesca e Isabella ya estaban durmiento.

Visiblemente molesto con todo lo ocurrido en el último mes, Icardi dejó en claro que decidió romper el silencio por los chicos, quienes están al tanto de todo lo que sucede porque ven televisión, YouTube y tienen redes sociales.

Incluso, aseguró que los mayores están “muy enojados” con su mamá por hacer todo público. Y hasta dio a entender que los chicos estarían de su lado, ya que él ha estado con ellos todo este tiempo mientras Wanda cumplía con sus compromisos laborales en Argentina.

Wanda Nara y sus hijos, en Estambul.

Mauro Icardi hizo un vivo en el que habló de Wanda Nara y apuntó contra L-Gante

“Valu hizo un posteo. Muchos dijeron que era yo, yo me estaba cortando el pelo”, indicó. Y agregó, como una indirecta para el cantante: “Ahí, en el posteo que hizo Valentino, está todo aclarado no solo para esa persona que no se condice con nuestra forma de vida”.

“Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, relató.