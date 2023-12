Rodolfo de Paoli dirigió la primera práctica en Independiente Rivadavia

En las instalaciones de la Ciudad Deportivo, Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada de la Liga Profesional de fútbol 2024 bajo la conducción de su nuevo entrenador, Rodolfo de Paoli.

El reconocido relator de la Selección Argentina fue presentado frente al plantel y se puso al frente del primer entrenamiento, donde se pudo apreciar la mayoría de los titulares del equipo y, los nuevos refuerzos.

Rodolfo de Paoli, tras la práctica de solo 45 minutos comentó a llegada a la entidad Azul: “Estoy muy ilusionado y agradecido por el cariño que me ha brindado Mendoza en mi llegada. Hace muchos años que estoy en el fútbol, desde hace mucho tiempo nos conocemos con Agustín. En 2016 el fue presidente el club e hicieron un gran trabajo deportivo junto con Alfredo Berti como entrenador y que hizo una gran campaña. Yo lo volví loco para que fuese presidente del club y cuando llegó la hora de los bifes, yo me quedé relatando fútbol en Telefe. Se molestó, pero al equipo le fue muy bien y hoy está en primera. Sabíamos que eso iba a pasar. Siempre hice mucha fuerza por Independiente, porque me sentí un poco partícipe de esto, por eso estoy muy contento de llegar acá. Quiero felicitar a Alfredo Berti, su cuerpo técnico y a estos jugadores que le han dado un ascenso histórico a un equipo muy popular no solo de Mendoza sino de la Argentina”, destacó el entrenador.

El entrenador Rodolfo de Paoli asumió al frente de la Lepra y dirigió su primera práctica en la Ciudad Deportiva

Y agregó: “Estoy muy contento de estar en una plaza que luchó mucho en la década del ‘90 y tener una plaza fuerte en Primera Nacional con Godoy Cruz y hoy tenerlo jugando torneos internacionales y es un equipo prestigioso. Y, ahora, tener a Independiente Rivadavia, no es demagogia, pero es uno de los equipos más populares y lo ha demostrado a cancha llena y eran una verdadera fiesta. Ver la salida del equipo, quizás, era la parte más espectacular de la transmisión. Y ser parte de este proceso es algo muy lindo. Deportivo Maipú estuvo a 90 minutos de jugar en primera, el popular Huracán Las Heras, que tiene una multitud que lo acompaña. Por eso digo que Mendoza es fútbol y tiene su recompensa de tantos años de luchar y ojalá que sea una plaza a nivel nacional cada vez más grande”, aseguró.

El relator: “Estoy orgullo de ser relator, podría haber sido remisero o verdulero y lo haría con total dignidad ,pero tuve la suerte, que sin ser periodista y habiendo sido futbolista pase a ser relator de fútbol. Relato fútbol y no sé de otra cosa. He participado en estos últimos 15 o 20 años relatando fútbol por radio y televisión, poco y nada sé de periodismos, y es porque no lo siento. Entreno futbolistas, porque siempre quise ser entrenador y, me ha costado mucho, producto de mi éxito como relator. Me llena de orgullo ser relator de la Selección Argentina. Por estos meses solo seré el entrenador de Independiente, como lo cuando me tocó ser técnico de Chicago, Barracas y Patronato.

Los jugadores

En esta primera práctica estuvieron: Julián Ascaciba , Diego Tonetto, Iván Valdez, Juan Manuel Elordi, Mauro Maidana, Álvaro Dionisio, Mateo Ortale, Santiago Flores, Facundo Masuero, Nicolás Bolcato, Matías Reali, Luciano Abecasis , Ezequiel Ham, Francisco Petrasso, Alex Arce y los recién incorporados, el arquero Mariano Monllor, Santino Moriconi (All Boys) y Fernando Arce (primo de Alex Arce).