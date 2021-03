River: Gallardo se metió en la novela de Borré y confió los consejos que le dio ante una posible salida

Marcelo Gallardo señaló hoy que River “siempre es una posibilidad” para el futuro del delantero Rafael Borré, cuyo contrato finalizará en junio y ya desestimó varias ofertas, mientras mantiene diálogo con su entrenador sobre esta situación.

“River será siempre una posibilidad para él, claramente. El tema es que hoy es muy difícil competir con otros mercados. Él sabrá qué hará, pero con tranquilidad”, manifestó Gallardo en conferencia de prensa.

Rafael Santos Borré es el máximo goleador de la era Gallardo en River. / archivo Gentileza

“El tema de Borré es un tema muy personal. Se tiene que tomar el tiempo para una decisión. Hablo mucho con él y eso no fue un consejo, pero sí una opinión de qué haría yo en su posición. Lo único que le dije es que lo que haga, lo haga convencido, si no está convencido de nada, que no tome ninguna decisión”, indicó Gallardo.

Borré ya descartó ofrecimientos de Palmeiras y Gremio de Brasil, mientras se lo vincula con Brighton And Hove de Inglaterra. La idea del delantero colombiano es resarcir económicamente a River aunque no está obligado porque desde junio tendrá la condición de jugador libre.

“De acuerdo a las posibilidades que tenga, habrá posibilidades de elegir. Lo importante es que esté tranquilo. Un jugador está expuesto a esto y hay que estar sólido para tener calma, es su futuro, son sus posibilidades. A veces es difícil porque tiene que jugar partidos”, manifestó Gallardo.