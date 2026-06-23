23 de junio de 2026 - 22:30

México cierra la fase de grupos del Mundial 2026 ante Chequia: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los Aztecas juegan ante los europeos este miércoles a las 22 horas en el Estadio Azteca, con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez.

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Los Aztecas viven un presente de ensueño. Dos triunfos en los dos encuentros disputados le permitieron al elenco del Vasco Aguirre clasificar a la siguiente instancia de la Copa del Mundo. La primera víctima fue Sudáfrica, al cual superó 2 a 0 con los tantos de Julian Quiñones y Raúl Jiménez. Luego llegó el triunfo 1 a 0 ante Corea del Sur, con el gol de Luis Romo.

México vs Corea
Los jugadores de México festejan no solo el gol de Luis Romo sino la clasificación a la próxima ronda. El primer clasificado del Mundial 2026.

Los jugadores de México festejan no solo el gol de Luis Romo sino la clasificación a la próxima ronda. El primer clasificado del Mundial 2026.

Debido a este sprint inicial perfecto, México ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda en el primer lugar del Grupo A. Ahora espera por uno de los mejores terceros, al cual enfrentará el martes 30 de junio desde las 22 horas.

República Checa, por su parte, apenas cosechó una unidad gracias al empate que le sacó a Sudáfrica por 1 a 1, con el solitario gol del volante Michal Sadilek. El otro partido fue derrota ante Corea del Sur en un trámite parejo que terminó 2 a 1. Así, para clasificar debe ganarle al local y esperar un buen resultado en el BBVA de Monterrey.

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Probables formaciones de México - Chequia:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Chequia: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souek, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

Datos del partido:

Estadio: Azteca

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 22

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de México - Chequia:

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