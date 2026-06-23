23 de junio de 2026 - 22:00

Sudáfrica y Corea del Sur animan un mano a mano por la clasificación: hora, transmisión en vivo, formaciones

Este miércoles a las 22 horas en el Estadio BBVA de México, Sudáfrica y Corea del Sur chocan por el Grupo A del Mundial 2026. Dirige el argentino Facundo Tello.

Sudáfrica y Corea del Sur animan un mano a mano por la clasificación

Sudáfrica y Corea del Sur animan un mano a mano por la clasificación

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Cristiano Ronaldo, referente de Portugal.

La marca inédita de Cristiano Ronaldo que Messi no podrá alcanzar en el Mundial 2026

Por Cristian Reta
Canadá y Suiza definen el liderazgo del Grupo B del Mundial 2026

Canadá y Suiza definen el liderazgo del Grupo B del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes

La Copa del Mundo llegó a su primera prueba de fuego: el famoso tercer encuentro, donde los equipos que quieren dar la sorpresa y estirar la participación deben ganar para seguir con vida. En esta ocasión, dos elencos animarán la semana al buscar su objetivo.

MUNDIAL 2026: República Checa vs. Sudáfrica.
República Checa y Sudáfrica empataron y se complican en el Mundial 2026.

República Checa y Sudáfrica empataron y se complican en el Mundial 2026.

Sudáfrica no está bien. Perdió 2 a 0 contra México en el choque que abrió de manera oficial el Mundial 2026, y luego igualó 1 a 1 con Chequia con el gol de Teboho Mokoena sobre el final, desde el punto del penal. Sin embargo, la lógica de un grupo muy parejo le permite seguir soñando con conseguir un boleto. Pero para eso debe ganar sí o sí y esperar resultados.

Corea del Sur, mientras tanto, superó en su primera presentación a Chequia por 2 a 1 con los tantos de Hwang y Hyeon-Gyu, y luego cayó 1 a 0 con el cuadro local. Así, quedó en el segundo lugar con dos puntos de ventaja de sus perseguidores. El gran punto positivo de esta situación es que depende de sí mismo para abrochar el boleto.

Mundial 2026
Corea del Sur encontró a través de Hwang In-beom el camino para el triunfo asiático.

Corea del Sur encontró a través de Hwang In-beom el camino para el triunfo asiático.

Probables formaciones de Sudáfrica - Corea del Sur:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster, Iqraam Rayners. DT: Hugo Bross.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.

Datos del partido:

Estadio: BBVA (Monterrey)

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 22

TV: DSports, TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Sudáfrica - Corea del Sur:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes
Un nuevo hito en los Mundiales, Tori Penso encabezó una terna íntegramente femenina y dirigió el duelo entre República Checa y Sudáfrica 

Tori Penso hizo historia en el Mundial 2026 y marcó otro avance para el arbitraje femenino

República Checa y Sudáfrica empataron y se complican en el Mundial 2026. 

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron y quedaron sin margen de error

La nueva serie sudafricana disponible en Netflix: es apta solo para mayores por sus escenas picantes

La nueva serie sudafricana disponible en Netflix: es apta solo para mayores por sus escenas picantes