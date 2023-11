Rafael Di Zeo contra los hinchas de Boca que van a La Bombonera: “Los hinchas de hoy no cantan, no es que no nos siguen, no cantan”

En el ciclo conducido por Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, El Loco y el Cuerdo, uno de los comentarios que más se viralizó fue la queja de Rafael Di Zeo respecto a las nuevas generaciones de hinchas de Boca.

El periodista le consultó al jefe de la barra si había gente que no los seguía cuando la 12 cantaba y Di Zeo replicó: “No cantan ya, no es que no nos siguen, la gente empieza cuando nosotros cantamos, pero después la gente no canta, no es la misma gente que era antes”.

Los incidentes en Brasil que sufrieron los hinchas de Boca en la Copa Libertadores

El hincha de Boca no pasó una buena estadía en Río de Janeiro a raíz de la represión que sufrió de parte de la policía brasileña y de las emboscadas que llevó a cabo una facción del Fluminense con el fin de golpear y amedrentar a los boquenses que circulaban por la ciudad.

A medida que la violencia iba en escalada el nombre de Rafa Di Zeo se replicaba tanto en Brasil como en redes sociales por temor a que el desembarco de la 12 empeore la situación. Sin embargo y tras su llegada el dia viernes, los hechos de violencia cesaron pero no así el maltrato policial. En tal sentido, el hombre del paravalanchas habló sobre los hechos que sucedieron en Río: “Al hincha de Boca nunca lo dejamos solo”.

“Nosotros nunca abandonamos al hincha de Boca pero hay cosas que uno no las puede hacer. Si vos vas el martes a Río con tu familia, a la playa, con la camiseta y todo. Te pegan, yo estoy acá... qué qurés que haga”, soltó.

Además aseguró que habló con la barra del Fluminense para que cese el ataque a los hinchas Xeneizes: “Vos sabés quién paró el quilombo, nosotros hablamos con los de Fluminense a la una de la mañana, ahí tengo los audios te voy a hacer escuchar… Y por eso el viernes hicieron el banderazo y no le pegaron a nadie. Y después muchos se llenaron la boca”.

“Cuando ellos vienen al país, los cuidan. Falta que los lleven a la Iglesia de Luján de gira... Nosotros nunca abandonamos al hincha de Boca”, expresó un molesto Di Zeo por el accionar de la policia brasileña.

