Quién es Lamine Yamal, la joya del Barcelona, que no estará en el videojuego FIFA por un particular motivo

La selección española sigue en proceso de crearse un futuro brillante contando con jugadores que apuntan muy alto y que son muy jóvenes.

Una de las grandes promesas del fútbol ibérico se trata de Lamine Yamal, futbolista de Barcelona que con su irrupción no han pasado desapercibido para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que lo convocó para los últimos encuentros clasificatorios para la Eurocopa de Alemania 2024.

El español Lamine Yamal pelea por el balón Luka Gagnidze de Georgia durante el encuentro del Grupo A de la eliminatoria para la Euro 2024 en la Arena Boris Paichadze Dinamo el viernes 8 de septiembre del 2023. (AP Foto/Zurab Tsertsvadze)

Lo cierto es que el joven ha sido noticia por el público fanático de los videojuegos, ya que no estará presente en la próxima edición del FIFA, que este año se lanzará con el nombre EA Sports FC 24. El extremo del Barcelona, al ser menor de 17 años, no podrá salir en el popular juego. Ya en su día, por el mismo motivo, Ansu Fati no estuvo en el FIFA en 2020.

Hay que decir que EA SPORTS FC 24 tiene previsto su lanzamiento el próximo 29 de septiembre en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Unos días antes, el 22 de septiembre, arrancará el acceso anticipado para todos aquellos que hayan comprado la Edición Ultimate.

Los números de Lamine Yamala su hubiera sido incluido en el videojuego

Lamine Yamal se transformó en el segundo debutante más joven de la Champions

Lamine Yamal se convirtió en el futbolista más joven en disputar minutos en la liga española. Pero en la Champions no pudo repetir el hito, pues Moukouko ostenta el récorr.

Recordemos que el 8 de diciembre de 2020, el joven futbolista del Dortmund debutó en Champions tan sólo 18 días después de haber soplado las 16 velas.

Lamine Yamal, la figura del Barcelona

Este 19 de septiembre, en el duelo que enfrenta a Barcelona y Antwerp en el Estadi Olímpic Lluís Companys, Lamine Yamal ingresó a zona alta del ranking, estrenándose con 16 años y 68 días. Con esta marca, el extremo español le arrebató el ‘top 2′ a Céléstine Babayoro, que se inició su aventura en Champions con la carcasa del Anderletch en 1994, 18 días más tarde que Yamal.

El récord que sí podría adjudicarse el talentoso jugador del Barcelona esta temporada es la de convertirse en el goleador más joven de la historia del campeonato continental. Dispone de este mérito otro azulgrana, ahora cedido en el Brighton: Ansu Fati. Lamine Yamal tiene toda la temporada para lograrlo.

Lamine Yamal, la figura del Barcelona

