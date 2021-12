Qué pasa en Europa: luego de Otamendi, una figura de Manchester City fue brutamente atacado

El pasado 13 de diciembre, el defensor de la Selección Argentina y jugador del Benfica, Nicolás Otamendi, fue sorprendido por cuatro ladrones en su casa, en Portugal, donde también se encontraba su esposa y su hijo. El ex Vélez fue reducido con un cinturón en el cuello. Y al cabo de dos semanas, similar situación le sucedió al portugués Joao Cancelo, una de las principales figuras del Manchester City de Pep Guardiola, a quien lo golpearon brutalmente por resistirse.

Según informó el portugués Correio da Manhã, el argentino había llegado a su casa después de disputar un partido de la liga portuguesa frente a Famalicão, y tras ser sorprendido por cuatro individuos lo maniataron, lo inmovilizaron y le pusieron un cinturón en el cuello.

Después los asaltantes fueron a la habitación donde se encontraban su mujer y su hijo. Los ladrones se llevaron joyas y relojes del jugador.

Hola a todos, mi familia y yo estamos bien. Muchas gracias por sus mensajes, ayudan atravesar mejor la situación 🙏🏻❤️ abrazo grande ✌🏻 — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) December 14, 2021

Este jueves, Joao Cancelo vivió un calvario similar al del argentino, también por un robo por parte de cuatro ladrones que lo atacaron y golpearon. El lateral portugués contó el mal momento mediante su cuenta en la red social Instagram y brindó detalles. El deportista confesó que se resistió, lo que provocó una brutal reacción por parte de los atracadores, quienes lo agredieron físicamente.

Cancelo, asaltado y golpeado.

“Lamentablemente hoy fui asaltado por cuatro cobardes que me lastimaron y trataron de lastimar a mi familia. Cuando muestras resistencia, esto es lo que sucede. Lograron quitarme todas mis joyas y dejarme con la cara en este estado”, escribió en una Historia. No obstante, destacó que sus seres queridos no sufrieron ningún tipo de represalias: “No sé cómo hay gente tan malvada. Lo más importante para mí es mi familia, y afortunadamente todos están bien. Y después de tantos obstáculos en mi vida, este es solo uno más de los que superaré. Firme y fuerte, como siempre”, escribió en su publicación.

Por su parte, desde la institución, que emitió un comunicado expresando total apoyo al jugador y su familia, aún no develó si Joao Cancelo podrá estar a disposición de cara al partido de este sábado ante Arsenal.