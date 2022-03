PSG afuera de la Champions: Pochettino le apuntó al arbitraje mientras en Francia ya anticipan la salida del DT

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint Germain, se excusó este miércoles de hablar sobre su futuro al frente del equipo tras la derrota 1-3 y eliminación de la Liga de Campeones de Europa, a manos del Real Madrid.

“Es simplemente imposible hablar de eso ahora, no es el momento adecuado. Estamos realmente decepcionados esta noche” dijo el técnico santafesino, de 50 años, una vez concluido el partido en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

El líder de la actual Liga Francesa de Primera División (Ligue 1) llevaba una ventaja global 2-0 (había ganado 1-0 en la ida) al cierre del primer período del partido desquite jugado hoy.

Pero una reacción del elenco ‘merengue’, que marcó tres goles a través de su implacable artillero Karim Benzema, dejó con las manos vacías al conjunto que tiene en sus filas a astros de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Pochettino se quejó del arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, aunque también cargó las tintas hacia los responsables de manejar el VAR, que -a su juicio- omitieron una falta que le cometen al arquero Gianluigi Donnarumma en la maniobra previa al gol del empate del Real Madrid.

“Me pregunto qué hace el VAR porque hay falta”

“El primer gol de ellos cambió el partido. Me pregunto qué hace el VAR porque hay falta”, se quejó el exDT del Tottenham y Espanyol, entre otros clubes.

“Durante 60 minutos dominamos, ese gol lo cambió todo. Es increíble que esto ocurra en 2022″ amplió Pochettino.

“Explicar lo que pasó es fácil, hubo una falta de Donnarumma en el primer gol y eso lo cambió todo. Es difícil no hablar de este gran error arbitral, que no entiendo y no perdonaré. No entiendo por qué el árbitro no llamó al VAR”, indicó Mauricio Pochettino.

“A partir de esta acción todo cambió en el estadio, nuestros jugadores estaban molestos, aunque hay que reconocer que cometimos errores. Pero cuando interviene la emoción, el fútbol cambia por completo”, agregó.

El entrenador argentino manifestó su enojo en la conferencia de prensa.

“Esto es lo peor que nos puede pasar, perdimos el juego en diez minutos. Para mí la actuación de Benzema sobre Donnarumma es un error y eso lo cambió todo”, reconoció.