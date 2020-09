Portugal: la “tierra pometida” que eligieron varios hockistas mendocinos

Un éxodo histórico registrará esta nueva temporada europea en lo que respecta a los hockistas mendocinos. Sin dudas, la mayor y mejor competencia de la actualidad en el mundo es la portuguesa y habrá un récord histórico de representantes de la tierra de los Andes infinitos.

No han sido muchos los hockistas de Mendoza que han jugado en Portugal, sobraban los dedos de la mano para contar cuántos habían partido a esas tierras lusitanas en la historia reciente. Solo Leonardo Torres que jugó para Barcelos y Esteban Ábalos, el único que se puso las camisetas de los quintetos más importantes de Lisboa: Benfica y Sporting.

En este año dominado por la pandemia del coronavirus se bate una marca de mendocinos en Portugal, tanto en equipos de la Primera División como en la categoría de ascenso del patín lusitano. En la máxima divisional estarán Darío Giménez (Barcelos), Lucas Martínez (UD Oliveirense) y Facundo Navarro (Sanjoanense), aunque también se podrían sumar a la serie de honor los ex Andes Talleres, Juan Fontan y Pablo González, quienes disputarán una plaza en Primera apuntalando al Marinhense, equipo que terminó primero en Segunda División.

Otro que disputa un cupo en Primera es el SC Tomar que confió en los servicios de Julián Tamborindegui para las contiendas ligueras del ascenso. En tanto que militará por primera vez en Portugal, más precisamente en Benfica, Agustina Fernández, quien a su vez será la primera dama mendocina en la historia en ponerse la Vermelha de las Águilas lisboetas. “Estoy muy feliz de poder estar en un club de semejante envergadura y trayectoria como es el Benfica. Es un gran desafío. Trataré de hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr mi mejor versión en el hockey europeo. Me encantaría ganara la Copa de Europa”, nos contó Agus, hace unos meses.

En tanto que hará sus primeros pininos lusitanos en Sport Alenquer de Primera B, una de las figuras del multiplecampeón Leonardo Murialdo, Francisco Nardi. En ese equipo le acompañarán los tallarines Gino Passarini y Enzo Imberti.

Dejó su huella y sigue en el Patín

Alfred Bridge, considerado como uno de los mejores arqueros que tuvo la Selección Argentina, con la que fuera medalla dorada en los JJ.OO. de Barcelona 1992, y campeón mundial en Recife 1995, ahora representa jugadores. “La liga más fuerte de Europa es la portuguesa, pero hay que tener en cuenta que hay jugadores que van a Primera y la mayoría a Segunda División. Y no es lo mismo el campeonato de elite que el del ascenso. Por eso muchos llegan a la competencia de Primera B, que es competitiva, con el objetivo de mostrarse para el futuro”, comenta Alfred.

Bridge, agregó luego: “Hay una situación económica de por medio para viajar. Los clubes en Segunda arrancan en promedio de 500 euros de sueldo más casa y comida. El tema económico es determinante para cambiar de club. Si bien de San Juan van siempre jugadores, desde el año pasado empezó una tendencia de mendocinos a irse más a Portugal. La exposición gracias a las redes sociales y streaming ayuda a que ciertos jugadores tengan sus posibilidades. La idea de muchos es ir a probar, vivir la experiencia y cruzar el charco”.

El Tuco, uno de los pioneros

Esteban Ábalos ha sido uno de los pocos mendocinos en jugar en Portugal. El destacado medio o defensor es el único que se puso las camisetas de dos de los tres clubes más grandes de aquel país y de los dos quintetos con más hinchada e historia de Lisboa: Benfica y Sporting. En la actualidad el ex Independiente Rivadavia dirige la Primera del AC San Martín. Y recuerda: “Estuve ocho años, hasta el 2017, con cinco temporadas en Benfica y el resto en Sporting. En Portugal hay miles de equipos de hockey patín. Después del fútbol, es el deporte más popular, incluso más importante que en España”. “Es más profesional que en otros países como España e Italia, y otra diferencia con las demás competencias, es que son equipos de fútbol los que lo practican por eso más profesional, tiene tanto apoyo y están en condiciones de llevar y pagar jugadores de un nivel superlativo. Cómo hockey es lo más parecido a como jugamos en Argentina”.

Después de ‘Tuco’ Ábalos quien más tiempo lleva en Portugal es Juan Cruz Fontan el hombre que salió de la cantera de Andes Talleres y quien se desempeña en el Marinhense. “Estoy muy contento, tuvimos una campaña preciosa. El año pasado me habló el DT de mi actual club, me convenció la propuesta y me vine. Estábamos primeros en la zona Norte y justo empezó la pandemia, por lo que decidieron jugar una liga los tres que estábamos por ascender y los tres últimos de Primera. Ahora nos estamos preparando para la liguilla que arranca el sábado 5 y la meta es subir. Estoy feliz porque se sumó Pablo González como refuerzo. Será duro porque si subimos la competencia inicia el 26 de este mes”.

“Es la mejor liga y buscan a jugadores argentinos por nivel y porque muchos tienen doble ciudadanía y por ende pasaporte comunitario eso facilita las cosas. El hockey es potente con muchos son grandes jugadores y nos contratan por la garra que tenemos y vemos el hockey de otra manera y no nos gusta perder. Los entrenamientos son más intensos porque son todos de alto rendimiento y hacemos mucho patín y la parte táctica y no se tocan las zapatillas. En las prácticas Y todos luchan por un cupo de titular”.