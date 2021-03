San Martín se quedó con el clásico esteño

El hockey patín de neustra provincia está disputando su tercera fecha. Cabe recordar, que en los adelantados del viernes, en la pista Italiana, San Martín derrotó a Casa de Italia 8 a 6. Los goles de los albirrojos fueron convertidos por Ezequiel Funes (4), Marco Lombino (2) y Boris Cvetnic (2). En tanto que para los Tricolores, anotaron: Guillermo Forne (2), Brian Lucero (2), Marcio Sisti y Octavio Zangheri.

En el otro cotejo, La Colonia se impuso sobre Bernardino Rivadavia por 5-2. Las conversiones juninenses fueron obra de Federico Becerra -en tres oportunidades-, Valentín Martinez y Emir Bullaude. Los Xeneizes rivadavienses marcaron a través de Martín Cabral y Alberto Pippi.

Este domingo, jugarán a partir de las 19.15, Banco Mendoza vs. Independiente; 20.30 hs, Leonardo Murialdo contra Petroleros; y desde las 22, Andes Talleres recibirá a Impsa, mientras que la Municipalidad de Maipú-Giol será anfitrión del Atlético Palmira. Libre quedó el quinteto de Godoy Cruz.

La proxima fecha, será: Impsa vs. Petroleros, Palmira vs. Leonardo Murialdo, Atlético Club San Martín vs Municipalidad de Maipú/Giol; Godoy Cruz vs. Casa de Italia; Andes Talleres vs. La Colonia, Bernardino Rivadavia vs. Banco Mendoza. Tendrá jornada libre Independiente.