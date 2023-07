Polémica: Hrabina afirmó que River regala entradas para imitar la pasión del hincha de Boca

El exfutbolista que dejó un recuerdo imborrable en Boca Enrique Hrabina, quien jugó siete años en la institución y se destacó por la garra a la hora de jugar, aseguró que River “quiere imitar” al Xeneize y que para llenar la cancha como viene sucediendo durante este 2023 “regalan 20 mil entradas por partido”.

En una entrevista con radio La Red, el exmarcador de punta, quien vistió la azul y oro entre 1985 y 1991, fue durísimo con el Millonario y apuntó: “Nos quieren imitar pero igualar jamás. Están regalando entradas hace cinco años. Además, la pasión que la tiene el hincha de Boca no la tiene nadie”. Luego, al ser cuestionado, redobló la apuesta sobre cómo hacen para llenar el Monumental: “86 mil entradas no regalan, deben regalar 20 mil”.

Sin embargo, el exjugador, que integró los planteles campeones de la Supercopa Sudamericana 1989 y la Recopa 1990 pero no sumó minutos, manifestó que los de Núñez son beneficiados: “Juega bien, pero que lo ayudan no hay ninguna duda. River está jugando un buen fútbol, mejor que Boca, pero si después te cobran un penal a los 45 minutos del segundo tiempo que es mancha... Los jugadores de River están entrenados para tirarse en todas, y no les cobran los penales en contra, le siguen dando una mano. Me tienen podrido”.

Además, Hrabina señaló que a Boca le vine tocando jugar en horarios difíciles para que puedan asistir todos los hinchas. “Por el campeonato Boca no está bien y te ponen un domingo a las 21.30. Algo increíble. Y en la Copa Libertadores ya estaba clasificado, River tuvo que sufrir hasta el último minuto y también con ayudín de todos lados. Está queriendo igualar en títulos a Boca, todavía no puede pero está haciendo cosas desesperadamente”, disparó.

