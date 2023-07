Hernán López Muñoz disfruta de su gran presente en Godoy Cruz con la compañía de su padre Dani López, exjugador y sobrino de Diego Maradona

Domingo 2 de julio. 18:00 horas. Estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Gimnasia y Esgrima. El Lobo acaba de derrotar a Alvarado de Mar del Plata agónicamente por 3 a 1 y, en la zona mixta del estadio blanquinegro, Hernán López Muñoz -termo y mate en mano- dialoga animadamente con un colega con ropa de concentración del Torito marplatense.

El enganche de Godoy Cruz, una de las figuras de la actual Liga Profesional de Fútbol, tenía a su lado una cara conocida, con facciones similares a las de Diego Armando Maradona. Sin embargo, no se trata de una milagrosa “aparición” de “Fua, el Diego”. Se trata del papá de Hernán y sobrino del Pelusa: Sergio Daniel López Maradona.

El Dani, hijo de Ana Maradona, la mayor de ocho hermanos, fue un volante ofensivo, usó la 10 del Bicho de La Paternal, donde debutó en 1991. Se le recuerda un golazo a Boca, en la Bombonera. Y jugó contra su tío en 1996, en un Boca 1-Argentinos 0, en el que el Diez clavó un golazo de tiro libre en la cancha de Vélez. Después pasó por el Lobo Jujeño y en 1998 continuó su carrera en el fútbol venezolano (Mineros y Estudiantes de Mérida, Italmaracaibo entre otros). En el Ascenso vistió los colores de San Miguel, San Martín de Tucumán y Almagro. En 2005 fue contratado por Independiente Dolores de General Cabrera de Córdoba para jugar el Torneo Argentino C.

A la salida del estadio del Lobo del Parque, Los Andes tuvo la oportunidad de dialogar unos minutos con padre e hijo. Sobrino y sobrino nieto del que para muchos fue el mejor jugador de todos los tiempos. Un ida y vuelta ameno y entretenido. Pase y lea.

-Hernán, hace poco también te ví en la final de la Liga Mendocina entre Fadep y Luzuriaga. Cada vez que tenés una tarde libre así ¿te gusta darte una vuelta para ver fútbol?

-Hernán López Muñoz: Sí, me encanta ver fútbol. Lo vine a ver a mi mejor amigo Julián Lobelos, que está en Alvarado. Así que mientras se pueda es lindo ver venir a ver fútbol.

-¿A él de dónde lo conoces?

-HLM: De Santiago del Estero, estuvimos juntos en Central Córdoba.

-Bueno, Dani, fuiste jugador profesional y los une una historia muy particular con Diego Armando Maradona, de quien son familiares, ¿me imagino que estás disfrutando el momento de Hernán?

-Daniel López Maradona: Sí, la verdad que sí, disfrutándolo, siguiéndolo, acompañándolo y cuando podemos también vamos a ver varios partidos. A veces me preguntan ¿qué partido vas a ver? No importa el partido porque siempre se saca algo lindo. Porque que te la cuenten es fácil, pero verlo y vivirlo, es distinto.

Daniel López Maradona vs su tío Diego Armado Maradona en un Argentinos-Boca en La Bombonera.

-Además del parentesco con Diego, desde hace poquito también comparten un récord: ambos, padre e hijo, le hicieron un gol a Boca Juniors. ¿Qué se siente al respecto?

-DLM: Y, son sentimientos muy distintos, ¿no? Porque cuando yo le hice el gol a Boca, el sentimiento propio es muy distinto a cuando lo ves en tu hijo. Es algo que no se puede explicar en palabras lo que se siente, pues las sensaciones son muy distintas. Estoy muy feliz por él porque lo hizo y ojalá pueda seguir haciendo más goles en su carrera.

-Hernán, ¿has encontrado tu lugar en el mundo acá en Mendoza y en Godoy Cruz en particular?

-HLM: Sí, sí, la verdad, me siento muy bien, me siento cómodo, me lo hacen sentir, tanto en el club como los hinchas, es algo recíproco y la verdad que estoy contento, muy cómodo y esperaremos a ver qué es lo que el club va a hacer conmigo. Mientras tanto yo estoy feliz jugando en Godoy Cruz, estoy muy cómodo.

-Cuándo tu viejo le hizo ese gol a Boca, vos todavía ni habías nacido...

-HLM: No

-¿Y lo habías visto en video?

-HLM: Sí lo vi, lo vi varias veces.

-¿Se hablaba del tema en la casa, en la reunión familiar?

-HLM: Si, siempre hablamos de fútbol, de hacer un gol así tan importante. La verdad que es lindo que los dos les hayamos hecho un gol a Boca, es algo que después se va a hablar tranquilamente en cada cena, así que estoy muy contento.

-Dani vos que lo tuviste bien de cercaporque era tu tío, ¿cuánto se lo extraña a Diego Maradona?

-DLM: Muchísimo, muchísimo, día a día. Siempre digo que no tengo una fecha especial para recordarlo porque yo lo recuerdo todos los días, lo tengo muy presente porque para mí es como que no se fue, estamos esperando que nos llame en cualquier momento y poder hablarle porque lo tenemos muy presente.

-¿Cómo te enteraste de la noticia de la muerte de él?

-DLM: Estaba con mi vieja (Ana) en la casa de ella y la vinieron a buscar porque él se había descompensado. Mi hermano la llevó y después me avisaron a mí, pero igual íbamos escuchando, pero lo habían matado tantas veces que ya no era creíble. Entonces, cuando mi hermano me avisó que sí, que era verdad, me embargó una tristeza muy grande.

-¿Y qué opinión tenes de lo que pasó? Digo, todo lo que pasó, todos los allegados, tanto daño que le hicieron...

-DLM: Lo que pasa es que, para mí, él mismo se hizo daño, ¿no? Porque, por más que uno pueda decirle, cuidate, la realidad es que el que no se cuidaba era él o el que estaba bien, era él. Pero bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, que podía pasar en cualquier momento.

Dani López Maradona y Diego Maradona cuando Pelusa dirigía a Dorados de México.

-Hernán tiene contrato hasta diciembre con Godoy Cruz, ¿te gustaría que el Tomba le compre el 50% del pase o que vuelva a River?

-DLM: A mí me gusta que él juegue al fútbol, que sea feliz, que disfrute como está disfrutando del fútbol, después se verá como es, si lo compra uno o lo compra otro. Pero mientras él siga disfrutando del fútbol, que sea donde se sienta feliz y cómodo.

¿Hérnan, qué pensas vos del tema?

-HLM: Sí, lo mismo

-¿Pero te gustaría quedarte en el Tomba?

-Es que sí, yo donde me sienta cómodo y pueda jugar y pueda demostrar mi juego, bienvenido sea. Ya sea acá o si que tengo que volver a River o ir al exterior yo voy a jugar de la misma manera. Así que, mientras tanto, ahora lo voy a hacer acá en Godoy Cruz y en diciembre, como te dije antes, se verá que se decide.

¿Quién es tu representante?

-HLM: Uriel Pérez.

-¿Sos de preguntarle cómo están del tema? Sé que Godoy Cruz ha iniciado tratativas para comprar el 50%...

-No, trato de no meterme y de enfocarme en jugar. Como es algo que sobrepasa a lo que haga o diga yo, sólo me enfoco en jugar, después que se encarguen ellos de los papeles.

El mediocampista es sobrino nieto de Diego Armando Maradona. (Instagram)

-Daniel, ¿qué cosas tiene Hernán parecidas a vos? Porque juegan los dos en el mismo puesto, vos eras enganche, él también, más allá de que por ahí dicen que es extremo, viste, hoy en día se habla mucho del extremo, él para mí es un enganche.

-DLM: Sí, hoy te cambia, te cambian los nombres, las posiciones, pero a diferencia mía, es más rápido, es zurdo, y por ende es más vistoso. Individualmente es muy potente en el uno contra uno, quizás yo jugaba más en equipo que individualmente.

-Hernán, has hecho una gran dupla con Tadeo Allende y con Salomón Rodríguez, se entienden muy bien y se nota. ¿Cuál es el secreto de esa sociedad?

-HLM: Sí, la verdad que nos sentimos cada vez más cómodos, hacemos los movimientos sabiendo que él va a estar ahí, con Tadeo, con Salo, con Gonza (Ábrego), son jugadores que da gusto jugar, también con el Indio (Rodríguez). Se formó un lindo equipo, la verdad que lo demostramos en todos los partidos, sea el equipo que sea o la cancha, vamos a jugar de la misma manera y eso es muy bueno. Es lo que nos transmite también el Gato (Oldrá), así que tratamos de jugar de igual a igual donde sea.

Hernán López Muñoz convirtió el primer gol del partido entre Godoy Cruz y Tigre por la Liga Profesional / Prensa Godoy Cruz.

-Este miércoles en esta cancha (por el Legrotaglie) otra vez, contra Platense. ¿Cómo lo ves?

-HLM: Sí, va a estar lindo, la verdad que está muy linda esta cancha, así que hay que demostrar lo que venimos haciendo.

-¿A ustedes les favorece jugar a acá o en el Malvinas Argentinas?

-HLM: No, es lo mismo. Nosotros tratamos de jugar de la misma manera en todos lados. Contra Talleres, la verdad que el campo de juego del Kempes era enorme e igual jugamos de igual a igual, así que lo de la cancha es lo de menos. Mientras estemos bien nosotros y juguemos como lo venimos haciendo, vamos a estar bien.

-La última es para papá Dani. ¿Qué significa llevar el apellido Maradona?

-DLM: La verdad que es un orgullo muy grande. Lo que digo siempre, es un orgullo llevar el apellido de mi abuelo (Don Diego Maradona) y del más importante de la familia, que era Diego.