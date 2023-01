Paulo Dybala, un Ferrari y la lección de vida que le dio a su compañero de la Juventus, Tomás Rincón

Una entrevista del futbolista Tomás Rincón se viralizó en las últimas horas en la red social TikTok. El motivo se debe a que el jugador del Unione Calcio Sampdoria recordó una anécdota con Paulo Dybala y un Ferrari como protagonistas. La humildad del cordobés dejó perplejo a Rincón y lo marcó profundamente.

Mucho antes de consagrarse como campeón del mundo, Dybala ya era uno de los jugadores mejores pagos del Club de Fútbol Juventus de Turín. En 2017, entrenaba junto a Dani Alvez y Tomás Rincon, dueño de la valiosa anécdota. Este último, había sido comprado recientemente por la Vecchia Signora.

En una entrevista compartida en TikTok por la cuenta @criollitovzla, la Joya le dio una lección de vida al venezolano tan emocionante que se volvió viral en menos de un día. Tal es así, que ya suma 6 millones de reproducciones, casi 500 mil me gustas y 1500 comentarios.

“A mí toda la vida me gustaron los Ferraris y me dije a mí mismo, si algún día llego a firmar un contrato con alguno de los equipos importantes del mundo, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Juventus, Milán, ahí me voy a dar el gusto de comprarme un Ferrari, tiene que ser ese el premio”. De esta forma, Rincón contextualiza su recuerdo.

Tras ser fichado por tres años y medio por la Vecchia Signora, Rincón cumplió su sueño y se compró el tan anhelado vehículo. “Más que una cosa material yo lo veía como un sueño, y cada vez que lo veía ahí parado, yo decía: ‘Lo logré’”.

Paulo Dybala junto a su ex compañero Tomás Rincón. Foto: redes.

En una ocasión, condujo el deportivo a un entrenamiento y es allí donde Paulo Dybala lo elogió por su nueva adquisición y lo probó.

“Yo me quedo mirándolo, porque Dybala en la Juventus ya era la máxima estrella, quizá el jugador que más cobraba. Y yo le dije, ‘¿Qué estás esperando? ¿Cuándo te lo vas a comprar?’”, continuó el futbolista en diálogo con Irrael Gómez.

Ante la pregunta de Rincón, la Joya contestó: “Ya llegará mi momento. Cómo me voy a presentar aquí con un Ferrari a los 21 años donde está Gigi Buffon, Dani Alves, donde hay gente que ganó campeonatos del mundo, que ganó Champions League, y yo soy un carajito. No me puedo permitir presentarme con una Ferrari”.

La sorpresa por la madura y humilde respuesta del futbolista cordobés marcó al venezolano, quien solo pudo decir: “wow, este chico es especial, de un corazón increíble”. Como síntesis de su anécdota, el jugador de la Sampdoria agregó que mantiene una muy buena amistad con Dybala y que espera que su lección repercuta de igual forma en las generaciones más jóvenes.