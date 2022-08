Pádel: después de la consagración en Mendoza, el coach de Stupaczuk y Lima habló de todo

A casi una semana del cierre del Mendoza Premier Pádel 2022, que consagró a la pareja Franco Stpaczuk (Arg) y Pablo Lima (Bra) tras una épica final que se definió por tie break frente a la leyenda Fernando Belasteguín (Arg) y Arturo Coello (Esp), todavía hay un eco que ofrece datos, testimonios y proyectos de cara al futuro cercano.

“Stupa” y Lima brillaron en el Aconcagua Arena, que se instaló definitivamente en la historia grande del pádel internacional no solo por haber reunido a los mejores jugadores del mundo, sino porque en el estadio cubierto del Parque General San Martín se dio un récord absoluto en un partido de la disciplina: 11.106 espectadores el día de semifinales y más de 55 mil almas en todo el torneo.

En ese sentido, el coach de Stupaczuk y Lima, Carlos Pozzoni, explicó los motivos del éxito en Mendoza y cómo se preparan de cara a lo que viene en una entrevista con el diario Olé.

Tanto los jugadores como Pozzoni sabían que derrotar a “Bela” y Coello no sería tarea fácil, es por esto que el entrenador tuvo que poner el ojo en los aspectos claves y los contó.

Stupaczuk y Lima brillaron en el Mendoza Premier Pádel. / Premier Pádel

“Franco y Pablo han sabido acoplarse muy bien. Les gusta luchar a los dos. Podemos perder porque hay parejas que juegan mejor y muchas veces no salen las cosas como uno quiere, pero nos vamos con la sensación de que vendemos cara la derrota”, soltó Pozzoni al diario deportivo.

A lo que añadió: “Le pedí a Franco que haga las cosas con confianza y con inteligencia. Por momentos estaba un poquito apresurado y en la segunda o tercera bola quería definir el punto, entonces le aconsejé que si en ese momento estaba convencido de pegarle, amagar o hacer otra cosa, que lo haga con valentía. Quería que se vaya con esa sensación de satisfacción.

En cuanto a la potencia del español Arturo Coello (20 años, 1.90 mts), que se ha convertido en una de las figuras de la temporada y es la gran promesa a futuro, Pozzoni confesó que en la previa era una preocupación por muchas de sus características.

“Planificar un partido contra Arturo es difícil por su dimensión: es muy complicado esquivarlo y no se esconde. El globo lo cubre, la red la cubre, el medio lo cubre. Entonces tratamos de volcar el juego sobre Bela, que tiene todas las cualidades que conocemos, pero no iba agobiarnos tanto como Coello. Considero que el primer objetivo de bajar el promedio de smash de Arturo fue clave”, expresó.

En tanto, consultado sobre las decisiones que desembocaron en el triunfo final, el adiestrador no dejó de lado las estrategias rivales, la fuerza del brasileño Lima y más.

Di Nenno y Navarro, una pareja estrella que visitó Mendoza. / Premier Pádel

“Todos sabemos que Pablo no se tensiona en esos momentos y no tiene necesidad de demostrar nada: tiene más torneos, más títulos y más experiencia. Franco, al fin y al cabo, es un jugador joven que está empezando a forjar una carrera entre los puestos de arriba del ranking profesional. Si los rivales tienen que elegir a uno para tirarle el globo, es lógico que busquen por el lado de Stupaczuk. Si es por Bela seguramente me lo tiraría a mí, já. No es que ellos dicen “vamos a tirarle a Franco que se caga o falla” sino que saben que, en los momentos importantes, Pablo Lima es infalible.

La evolución de Stupaczuk y su posible reencuentro con Di Nenno

Carlos Pozzoni también soltó en Olé su análisis sobre el momento de Stupaczuk al considerar que “va mejorando con cada compañero que elije: ahora con Lima está creciendo muchísimo en confianza y tranquilidad. Está aprendiendo. De los drives que hay en el mundo, quitando a Lebrón, ha jugado con los mejores. Y espero que éste no sea su techo, que siga subiendo y que yo continúe a su lado”.

Y en relación a un posible reencuentro con Martín Di Nenno, otro de los jóvenes argentinos que triunfan en el pádel internacional después de ser “los súper pibes”, Cozzoni no le cerró la puerta a la probabilidad de que esa pareja sea un una realidad en el futuro.

González y Ruiz, talento español en Mendoza. / Prensa Premier Pádel

“Ambos están en un momento de gran madurez: Martín Di Nenno está como pareja número dos y Franco Stupaczuk como número cuatro. El deseo de ambos es que esto se de. Posiblemente pase. ¿Cuándo? No lo sé. Pero los dos tienen una buena relación para hablar y decirse las cosas. Si ellos confían en el proyecto, volverán a jugar juntos”, confió.

Lo que viene en el pádel internacional

Dos de los dos eventos más grandes que tiene por delante el pádel internacional son: el Mundial de la disciplina en Doha, Qatar (XVI edición), entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre de 2022.

En tanto, la sexta fecha del Premier Pádel será en México, en Monterrey, del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022.