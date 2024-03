Pablo Palacios Alvarenga: “Mendoza me sienta muy bien gracias a Dios”

Pablo Palacios Alvarenga le puso goles y fiesta a la tarde lasherina, porque cada avance o cada centro que llegaba al área de Estudiantes de San Luis, las miradas tanto en la tribuna como en la platea de Huracán Las Heras, buscaban al espigado jugador paraguayo, que no defraudó en su debut en el estadio del Globo e hizo doblete en el partido que Huracán Las Heras venció a Estudiantes, en la primera fecha del torneo Federal A.

Cuando se retiró el jugador se retiró recibió una gran ovación de la hinchada lasherina y, el hoy, goleador de calle Olascoaga devolvió con un aplauso mirando hacia todas la dirección. Una carta presentación que ilusiona.

“Si hizo larga la espera, gracias a Dios le pudimos dar toda esta alegría a la gente de Huracán. Sacamos adelante un partido muy difícil, porque en casa no podemos fallar y logramos tres puntos muy importante”, comentó el espigado jugador del Globo.

En conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el plantel de Huracán Las Heras y el cuerpo técnico posó con una bandera con las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, exponiendo su compromiso con la promoción de los derechos humanos.

En el los últimos 20 minutos fueron los mejores del equipo dirigido por Alejandro Abaurre, que no solo dio muestra de carácter sino de variantes ofensivas importantes, sobre lo que el goleador sostuvo: “Creo que tenemos equipo, por ahí la gente nos pone la chapa de candidatos, pero nosotros tenemos que seguir con la humidad que nos caracteriza como grupo y seguir trabajando en el día a día y semana a semana. Volando bajito,como se dice. Somos conscientes de los jugadores que tenemos al igual que el cuerpo técnico. Pero ahora solo tenemos que empezar a pensar y preparar el partido frente a Gutiérrez, que también, será difícil”, destaco el jugador.

Fútbol Federal A.En el estadio General San Martín se vivió una verdadera fiesta con el triunfo y los goles del paraguayo Alvarenga. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Hace algunos días, el delantero habló de la ansiedad que le estaba provocaba el debut y que soñaba con hacer un gol, hizo dos. “Sí, es así. Pero para esto también me llamaron y por lo tanto no dudé cuando lo hicieron. Mendoza me sienta bien y gracias a Dios, hoy se dio que pude convertir dos goles y darle esta alegría a la gente, a mi familia y a todo el cuerpo técnico”, comentó el goleador.

Cuando Alvarenga era una de las figuras indiscutidas en Gimnasia y Esgrima, Tadeo Marchiori - que ingresó en el segundo tiempo-, estaba en las divisiones menores del Lobo y, y llegó a entrenar en un par de ocasiones con él. En el segundo gol del paraguayo, la asistencia que recibió fue de Marchiori, al respecto el delantero indicó: “Me tocó estar con él -Marchiori- cuando estaba en las inferiores y estoy muy contento por su presente, porque entró de diez al partido y lo quiero felicitar. Siempre hablamos de todo esto. Él tiene que seguir así, porque este es un camino muy largo”, subrayó finalmente el artillero lasherino.