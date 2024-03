La palabra de Juan Manuel Sara tras la primera victoria de Maipú en el campeonato: “Vamos a terminar siendo...”

Luego de mucho batallar, con los rivales y también con sus propias limitaciones, el Deportivo Maipú se reencontró con la victoria y superó con un ajustado 1 a 0 a Tristán Suárez en el estadio Omar Higinio Sperdutti y logró su primer triunfo en las ocho fechas disputadas en el campeonato: el Cruzado acumulaba seis derrotas y tan solo un empate.

En la habitual conferencia de prensa que se monta en el Club, el entrenador del Botellero Juan Manuel Sara hizo su análisis: “Jugamos contra un buen equipo que venía de cuatro partidos sin perder, por lo que además del triunfo, rescato la actitud y las ganas de ganar que tuvieron los chicos. Creo que este equipo está creciendo, no había alcanzado esta ola para poder sumar de a tres, pero gracias a Dios lo pudimos hacer”. Casi como un desahogo, las palabras de Juan Manuel Sara demuestran lo duro que fueron los últimos meses en el Deportivo Maipú, que paso en 2023 a estar a pocos minutos de jugar en la Liga Profesional a una realidad totalmente diferente en este inicio de temporada en la Primera Nacional 2024, que lo encuentra en el último lugar de su zona.

Por otro lado, Sara, manifestó: “En el entretiempo les dije que necesitábamos un pase más en tres cuartos. Obviamente que cuando vos llevas siete partidos sin ganar no es fácil, o sea, todo genera duda y nos faltaba ese pase extra para ponernos en situación de un centro mejor, de entrar al área”. En la siguiente pregunta, durante la rueda de prensa, se lo consultó por cómo jugó el Deportivo Maipú en este partido ante Tristán Suárez, a lo que respondió: “Falta mucho para lo que uno quiere del equipo. La realidad es que agarrar un equipo en mitad del campeonato no es fácil pero vamos a trabajar y lo vamos a sacar adelante, no tengo dudas, vamos a terminar siendo un muy buen equipo pero necesitamos sumar. Obviamente la situación era difícil, complicada y el sumar les va a generar confianza a los chicos”.

También fue autocrítico. “Tenemos que tratar de jugar bien, de tener orden y creo que el primer tiempo fue bueno, en el segundo tiempo bajamos la intensidad y el rival te va llevando a jugar en tu campo” por lo que “el miedo otra vez a no ganar, eso es algo que no podemos medir pero que está, porque los futbolistas antes que futbolistas son seres humanos y me parece que es un poco por ahí”.

Fútbol Primera Nacional, Deportivo Maipú vs. Tristán Suarez

Por último, Juan Manuel Sara, sentenció: “Es importante el mantener el cero y cuando hicimos el gol pasamos del 4-2-3-1 al 4-3-3 o el 4-1-4-1 para ocupar mejor el ancho de la cancha porque ellos ya nos habían puesto dos nueves prácticamente. Reitero que es muy importante para nosotros haber ganado este partido en nuestra cancha. Hoy necesitamos absolutamente de los futbolistas y se brindaron como siempre. Es un triunfo de todo el plantel porque hay muchos chicos que no les tocó jugar anteriormente o estar en la convocatoria como en este caso, pero apoyan de igual manera, se entrenan con mucho profesionalismo y desde su lugar, muchas veces tratan de hacer mejores a los que les está tocando jugar cada partido”, concluyó el DT de Maipú.

El autor del gol, Emiliano Ozuna: “Yo vi que la pelota entró”

Emiliano Ozuna, el zurdo extremo devenido en lateral izquierdo, fue el héroe de la primera victoria del Deportivo Maipú en 2024. Corrían 15′ del complemento cuando el ex Temperley se hizo cargo de la ejecución del tiro libre sobre el vértice derecho del área y sorprendió a todos con un remate fuerte y rasante que sorprendió al arquero Luciano “Pipi” Silva (ex Huracán y Gutiérrez) y se metió (¿completa?) contra el palo izquierdo del arco de Tristán Suárez. El asistente número 2 Mariano Altavista, de gran recorrido en Primera División, no dudó y corrió hacia la mitad de la cancha. El árbitro Nelson Sosa convalidó la conquista.

Fútbol Primera Nacional, Deportivo Maipú vs. Tristán Suarez

-¿Pensaste la jugada o te salió en el momento?

-No, vi que estaba por ahí y la corrí un poquito para adentro porque vi que la barrera por ahí me tapaba y nada, apunté y le pegué fuerte al arco para que algún compañero la desvíe y por suerte salió ahí y entró.

-¿Vos viste que entró?

-Sí, sí, yo la vi que entró, yo fui el primero que saltó para gritarlo y nada, la verdad que estamos muy contentos.

-En el primer tiempo tuviste una similar y tiraste centro...

-Sí, en esa jugada en el primer tiempo, yo decidí tirar el centro, pero Rodrigo Ramírez me decía que le pegué al arco porque él estaba solo en el medio de la barrera y en esa jugada me lo marcó.

-¿Te sentís cómodo en esta nueva posición de lateral izquierdo?

-No, por ahí lo he sufrido un poco en el tema de los duelos defensivos, al no ser defensor quedo medio expuesto a veces. Pero la verdad que le voy agarrando la mano y me gusta. Quizá en velocidad, en el mano a mano tengo un poco más de chances que en el uno contra uno cuando te la sacan rápido y te tiran el centro.

-¿Tras una campaña que comenzó muy floja cómo toman este triunfo de hoy para encarar lo que viene?

Sí, la verdad que nos da un envión anímico bárbaro, una tremenda confianza por el tema del esfuerzo. Cuando no se dan los resultados, decís qué es lo que estamos haciendo mal. Yo veo a mis compañeros cómo se tiran de cabeza toda la semana y que no se den los resultados, nos duele a todos.