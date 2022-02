Otro dolor de cabeza para Juan Martín Del Potro: no cobró su premio en el Argentina Open por una orden judicial

Juan Martín del Potro tuvo una sensacional despedida en lo que fue su vuelta al tenis luego de dos años y medio de inactividad y nada menos que ante su público en el Argentina Open. Sin embargo, en medio de las lágrimas de emoción y la ovación interminable de la gente, apareció un polémico detalle: no pudo cobrar el premio que le correspondía por su participación en el ATP 250 de Buenos Aires.

La Torre de Tandil, ex número 3 del mundo y campeón del US Open 2009, no pudo obtener un triunfo en lo que seguramente haya sido su último partido de tenis profesional; cayó ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 en la primera ronda, instancia en la que corresponde cobrar un total de 6.460 dólares. Pero una orden judicial se lo impidió.

Alberto Alemán, juez nacional en lo Comercial, le bloqueó a Tennium (la empresa que organiza el Argentina Open) el pago pertinente a Delpo. La orden se debió a un pedido de embargo de uno de los acreedores de la empresa creada por su padre Daniel del Potro -quien murió el 11 de enero de 2021- que lo realizó apenas se enteró la participación del tenista argentino en el torneo organizado en el Lawn Tennis.

Alemán lo ordenó “sobre las sumas que perciba en cualquier concepto el codemandado Juan Martín Del Potro” hasta cubrir una suma superior a $1.100.000 reclamada por la firma Integra Pymes SGR. Además, según indica el sitio especializado en noticias judiciales Juez y Parte, del Potro “ya tenía embargadas cuentas bancarias en este mismo expediente y afronta al menos otros cuatro juicios similares iniciados por las firmas Garantizar SGR, Acindar Pymes SGR y Campos y Ganados SA”.