Daniel Oldrá lamentó la falta de eficacia de Godoy Cruz y tiró una frase contundente

En la conferencia de prensa post partido, el DT de este Godoy Cruz puntero, Daniel Oldrá, ofreció varias declaraciones sobre el desempeño del equipo. Se enfocó en la falta de eficacia en la definición a pesar de haber tenido oportunidades claras para marcar y destacó que a pesar de las dificultades, el plantel ha demostrado un buen rendimiento en el torneo. En una de sus respuestas, el entrenador mencionó: “Si hubiéramos estado finos, creo que Newell’s se iba con un 4-0″, resaltó la autocrítica sobre la falta de precisión en el juego.

Con respecto a las aspiraciones en la Copa de la Liga, mencionó que el equipo debe mejorar gradualmente, resolver los partidos de manera más efectiva y mantener la humildad para alcanzar las semifinales y, potencialmente, repetir o superar lo logrado en torneos anteriores.

Además, ante la pregunta sobre las posibilidades en el torneo, mencionó: “Nosotros tenemos que seguir paso a paso siendo mucho más inteligentes, resolviendo los partidos estos que hoy no pudimos resolver acá y a partir de eso tenemos que seguir mucho más”. Aquí resaltó la importancia de seguir progresando y enfrentar los desafíos con mayor inteligencia. En otro momento, al referirse a la juventud del equipo, comentó: “Es un equipo muy joven y a veces no tenemos la paciencia necesaria”, reconoció el Gato.

Mauricio Larriera: “La iniciativa fue de ellos”

El entrenador de Newell’s, Mauricio Larriera, fue claro sobre el desempeño de Newell’s. “Godoy Cruz tomó la iniciativa y nosotros no pudimos”, dijo el uruguayo, quien hasta dejó abierto el interrogante acerca de si el punto fue “positivo o negativo”, algo que recién se evaluará cuando termine el torneo. Y en relación a la roja a Ever Banega, prefirió no dar detalles de la charla que mantuvo posteriormente con el árbitro Fernando Rapallini.