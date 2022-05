Nuevos chat que complican a Sebastián Villa: “No vayas a hacer nada raro mi vida”

Se dieron a conocer nuevas conversaciones entre el colombiano goleador de Boca, Sebastián Villa, y Rocío, la mujer que lo denunció por abuso sexual e intento de homicidio; acorralan aún más al futbolista quien fue imputado el pasado jueves.

La libertad del jugador comienza a complicarse. Este viernes circularon más chat por Instagram que se habrían presentado a la Justicia como prueba del caso. En hilo de la conversación, publicada por Infobae, Rocío comienza confesándole que le tiene “miedo”, ante la insistencia de un reencuentro para dialogar sobre lo sucedido.

Él posteriormente agrega: “Yo te he cuidado siempre. No me merecía esto”. A lo que él le respondió: “Sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida, que tú sabes que no puedo dar de qué hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día”.

Las pruebas presentada por la defensa de la víctima comprometen el futuro y la libertad del jugador, por lo que Boca podría quedarse sin Villa. Mientras tanto continúan las entrevistas para llegar a la verdad. Este viernes, la médica que atendió a la denunciante no se presentó a declarar por padecer un cuadro febril, pero la Justicia esperará a que pueda darse ese cónclave, cara a cara, lo antes posible para continuar con el caso ya que el testimonio de la doctora será clave en esta causa.

Pese a la gravedad de la denuncia y de las pruebas presentadas en contra de Sebastián Villa en la investigación, el delantero xeneize sigue siendo parte del primer equipo. De hecho, el ex de Deportes Tolima se encuentra entre los convocados por Sebastián Battaglia para enfrentar a Tigre en la final de la Copa Argentina, este domingo a las 16 en la Bombonera.

A continuación, el mensaje completo entre la mujer y Sebastián Villa

Chat de Villa y su ex que lo complican más.