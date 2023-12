No hay paz en Boca: por ser socia del club y luego de escuchar a Román, la nueva jueza de la causa por las elecciones se excusó

Crece la incertidumbre en relación a las elecciones en Boca por el accionar de Analía Romero, la nueva jueza civil que fue designada por sorteo tras el apartamiento de Alejandra Abrevaya. ¿Qué pasó? Pidió ser separada del expediente porque es socia activa del Xeneize desde 2013 y, por ende, no estaba asegurada su imparcialidad.

Ahora, la Cámara Civil tiene que resolver tres cosas: si acepta o no la recusación de Abrevaya, si acepta o no la excusación de Romero y si acepta o no la apelación de Boca a la cautelar.

La jueza Analía Romero se excusó de entender en la causa por las elecciones en Boca debido a su condición de socia. Romero es activa desde 2013. pic.twitter.com/exRLLoCLhZ — Alejandro Wall (@alejwall) December 5, 2023

“Toda vez que ostento el carácter de socia de Boca, y teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia (...), considero prudente excusarme de entender en el presente proceso, a fin de preservar la debida administración de justicia y neutralizar cualquier temor de parcialidad que tal circunstancia pudiera albergar en los sometidos a juzgamiento”, sostuvo la jueza en una resolución de tres páginas.

Y agregó: “Por lo demás, cabe referir que la imparcialidad del juez frente al caso implica la objetividad de la actividad jurisdiccional para posibilitar un juicio adecuado a los requisitos constitucionales. En tal sentido cabe dejar sentado que frente a este, o a cualquier otro proceso que me sea sometido a juzgamiento, habré de preservar la imparcialidad sin involucramiento personal que pueda influir en mi decisión”.

🚨AHORA | La Jueza Analía Romero se EXCUSÓ de intervenir en el caso de las #EleccionesEnBoca. Ella misma manifestó que ella y su familia es de #Boca.



⏳La Cámara deberá SORTEAR un nuevo juez o RECHAZAR la recusación de #Boca y MANTENER a la Jueza Abrevaya.



❌Mientras tanto, la… pic.twitter.com/Dk755qsEed — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 5, 2023

Si bien el foco estaba puesto en el 17 de diciembre, esta situación complica aún más el panorama, ya que Romero admitió no estar en condiciones de dirimir un pleito en el que ella es una de las protagonistas. Mientras tanto, el oficialismo (Juan Román Riquelme) y la oposición (Andrés Ibarra-Mauricio Macri) siguen con el fuego cruzado. Y los socios sin poder ejercer su derecho a voto.

❌👩‍⚖️ SE BAJÓ LA NUEVA JUEZA DE LAS ELECCIONES DE BOCA



📄 La jueza Analía Romero se excusó de tomar la causa de las elecciones en Boca, alegando incompatibilidad ¿El motivo? La jueza era socia activa del club.



🔨 La causa será nuevamente sorteada y tendrá a cargo a su tercer… pic.twitter.com/9R7wu9qDCn — Diario Olé (@DiarioOle) December 5, 2023

¿Qué dijo Román sobre la situación de la jueza Romero?

Román, de manera irónica, dijo en el canal de Boca que estaba contento por la designación de Romero. “Ella en el 2013, con su marido y su hijo, pasaron a ser socios del club. Al ser socia, tuvo que verificar todos los papeles y si aceptó eso, es porque debe ser reglamentario. Entonces, si ella aceptó ese paso siendo jueza, imagino que vamos a tener elecciones, lo lógico es que diga que vamos a poder votar.

Seguí leyendo