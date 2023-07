Nicolás de Merolis, DT campeón de la División de Honor con Jockey: “Cumplimos un sueño, pero queremos más”

Mendoza, otra vez en la cima del fútbol de salón del país. Hace poco más de una semana, el Jockey Club, la famosa institución de Barrio San Ignacio de Villa Hipódromo, volvió a tocar el cielo con las manos en el máximo torneo a nivel clubes. En la final disputada en el imponente estadio Aconcagua Arena, el Burrero derrotó a Flamengo de Comodoro Rivadavia por 3 a 0 en la final de la División de Honor que organiza la CAFS (Confederación Argentina de Fútbol de Salón) y se consagró después de 26 años. La última vez había sido en Misiones, en 1997, cuando lo ganó por segunda vez de la mano del “Fiti” Estrada.

Gonzalo Páez, en autogol, Gonzalo Pires (goleador del torneo con 10 conquistas) y Facundo Colombi, fueron los autores de los tantos del campeón. Toda la gloria fue para el Jockey Club, el equipo dirigido por Nicolás de Merolis, que vuelve a tocar el cielo con las manos en el máximo torneo a nivel clubes de la Argentina.

De la rama del fútbol 11, luego de jugar en Leonardo Murialdo e Independiente Rivadavia, entre otros equipos, Nico comenzó jugando al futsal en Alianza Guaymallén. Luego se sumó al Burrero, donde pasó varios años y cerró su carrera en Don Bosco. También dirigió la categoría C20 y fue ayudante de Eduardo Strugo entre 2015 y 2019.

A mediados de enero de este año, Nico asumió el gran desafío de ser el director técnico del conjunto de Villa Hipódromo, reemplazando nada menos que a Armando Corvalán, actual DT de la Selección Argentina, y de quien había sido asistente. Hoy, tocó el cielo con las manos y se prepara para lo que viene, la Continental Cup, en Curitiba, Brasil, entre el 5 y el 12 próximo.

Nicolás de Merolis, DT del Jockey Club campeón. / gentileza

-Nico, ¿qué significa ser el campeón de la División de Honor?

-Creo que significa un montón de cosas, un trabajo de mucha gente durante mucho tiempo en el club, y un proyecto que venimos construyendo hace mucho, con mucho pulmón y que hoy se corona siendo el mejor de Argentina. Y bueno, la alegría de cumplir un sueño para nosotros que nos había quedado cerquita muchas veces y no se nos podía dar. Por suerte, hoy estamos cumpliendo el sueño.

-¿Tenía que llegar De Merolis para que el Jockey festejara este título?

-No, no, todos han hecho un trabajo espectacular. Yo siempre digo que agradezco a Eduardo Strugo y Armando Corvalán, con quienes estuve en varios caminos y de los cuales aprendí un montón. Hoy me tocó a mí estar al frente del grupo, pero tengo un cuerpo técnico de siete personas que estuvieron en la Liga más Leo (Geroli, ayudante de campo) y Pato (Facundo González, el preparador físico) que me acompañaron desde principio de año en este proyecto y estoy muy agradecido a ellos, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible.

-¿Cuál fue el secreto, la clave de este equipo, que es lo mejor que tienen estos muchachos?

-Lo mejor que tienen es que son todo ganadores, les encanta ganar, todo el tiempo quieren ganar. Y la clave fue ir partido a partido, no sabíamos quién clasificaba, quién nos tocaba, solamente íbamos recogiendo lo que nos tocaba por haber clasificado primeros e hicimos todo bien: fuimos el equipo que clasificó primero en la clasificación de la fase de grupos, la valla menos vencida y se tenía coronar con de esta manera.

-Fue brava la final. Más allá del resultado (3-0) abultado, ustedes se cerraron bien y golpearon de contra en los momentos justos. Habías estudiado mucho al rival, ¿no?

-Habíamos estudiado muy bien al rival. Flamengo es un equipo que jugaba muy parecido a nosotros. Tenían un estilo de utilizar mucho al arquero, lo que nos vino bien el cambio de estadio (NdR: del Salvador Bonanno al Arena Aconcagua) y era sostener los primeros diez minutos. Habíamos visto que ellos en todos los partidos hacían un gol en los primeros diez minutos y no íbamos a arriesgar ahí, íbamos a estar seguro, y por suerte se nos abrió con un gol en contra que se hicieron ellos. Empezamos a tomar el protagonismo, aprovechamos las oportunidades que tuvimos y fuimos letales.

-Más que nunca, con esto queda reafirmado que Mendoza sigue teniendo el mejor Futsal del país. ¿Por qué?

-Sin dudas, creo que queda reafirmado porque la competencia y el profesionalismo que le damos los clubes hace que cada vez vayamos creciendo más, que cada vez estemos los detalles y es el trabajo de todos los técnicos con los que yo hablo de todos los clubes. Cada vez nos vamos siendo más minuciosos y detallistas, y eso hace que cada vez que nos profesionalicemos más.

Jockey, el campeón. / gentileza

-¿Cómo es el método De Merolis?

-El método De Merolis es estar muy cerca del jugador, y los jugadores entendieron que hay una línea de roles, el que toma las decisiones soy yo y lo hago siempre pensando en lo mejor para el equipo en cada partido y se pudo demostrar. Hemos jugado con pivot, hemos jugado 4-0, hemos jugado con jugadores que marcan, hemos jugado con jugadores que atacan, todo dependiendo de lo que nosotros pensábamos que necesitaba el partido. Eso es tener un equipo que tiene un montón de herramientas.

-¿Cuál fue el partido más difícil de este torneo?

-El partido más difícil fue contra Talleres porque nos conocemos mucho, y fue el partido más difícil que nos llevó al alargue. Además, por cómo se presentó, porque estuvimos en desventaja, porque otro logro del equipo es la tolerancia a la frustración. Fue lo que más mejoramos este año: cuándo no salían las cosas, el equipo mantuvo una paciencia y quedó demostrado en ese partido.

-¿A quién le dedicás este logro?

-Me voy a dividir, se lo tengo que agradecer primero a los jugadores que hay que creyeron en mí, que están convencidos de la idea que tenemos. Y también a Juan De Lucía, que está pasando un sabor agridulce con la lesión que tuvo en la rodilla y no va a poder participar de las instancias finales del Apertura ni de la Continental Cup. También se lo tengo que dedicar a mi novia y mi familia, que me bancan esta locura.

-Ahora se viene el final del Apertura y en agosto van a jugar la segunda edición de la Continental Cup, otro sueño más. ¿Van por todo?

-Sí, la verdad es que yo festejo un poquito, y me pongo a pensar en eso. Esto fue un sueño que necesitábamos, pero los otros también. Fuimos campeones en Argentina, queremos volver a ser de Mendoza y después iremos por la Copa Continental.

División de Honor 2023: Jockey campeón. / gentileza

-¿Lo vas a tener a Gonzalo Pires?

-Sí, lo vamos a tener, ya habíamos hablado con Gonza y estamos muy agradecidos a él, que es un profesional de esto, que se entrega por el club y no tengo más que palabras de agradecimiento: quedó demostrado lo que es futbolísticamente y como persona.

-¿Tienen organizado el viaje más o menos?

-Estamos en eso, vamos a necesitar ayuda para el viaje porque sabemos que es amateur y necesitamos de la colaboración de sponsors para que se puedan acercar a darnos una mano para poder viajar y hacer las cosas bien. No descartamos sumar algunos refuerzos. Nico Páez ya volvió de viaje y va a estar disponible para los 12 que van a integrar la lista. En principio viajamos el 4 de agosto: hacemos Mendoza-Iguazú en avión y de ahí en colectivo a la ciudad de Curitiba.

Lo que viene para Jockey Club

El Jockey y Magallanes de Tierra del Fuego serán los representantes argentinos en la Copa Continental de Brasil.

Doce clubes de ocho países de cuatro continentes han confirmado oficialmente su participación en la Copa Continental Masculina de Futsal, que tendrá lugar del 5 al 12 de agosto en el estado brasileño de Curitiba.

Clubes de Australia, Pakistán, Rusia, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil serán los principales protagonistas de esta nueva edición de la Copa Continental Masculina, con Arapoti y Telemaco Borba sirviendo como ciudades anfitrionas.

Los siguientes clubes ya han confirmado su presencia: United Futsal Club de Australia, Star Futsal Club desde Pakistán, Dynamo Moscú de Rusia, Balboa de Cauca y Piratas de Colombia, Magallanes de Tierra del Fuego y Jockey Club, así como Colorado de Jundiai SP, UCF Arapoti, y ADTB Telemaco Borba desde Brasil. Las asociaciones de Paraguay y Chile estarán representadas por sus equipos, aún por definir.

Delegaciones como el United Futsal Club de Australia y el Dynamo Moscú de Rusia llegarán unos días antes del inicio del torneo. Los otros han confirmado sus itinerarios para estar en los lugares a partir del 5 de agosto.

La primera edición de la Copa Continental tuvo lugar en Bucaramanga, Colombia, el año anterior, y su primer campeón fue el equipo local, que ganó una final espectacular 3-2 contra Pirarás de Tibú. El podio fue completado por el equipo argentino Club Mendoza de Regatas, que derrotó a Colorado de Brasil 2-1.

Sin duda, la Copa Continental se convierte en el evento más importante del mundo del futsal, no sólo porque será sede de su segunda edición, sino también porque la Federación Internacional de Futsal, FIFUSA, mantiene un calendario internacional activo.