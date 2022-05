Nahuel Brunet, otro pibe más de la cantera tombina que tuvo su bautismo en Primera

“I want, I can and I will”, se lee la frase en forma de tatuaje en la parte de adelnate de su cuello. “Quiero, puedo y lo haré”, es la traducción al castellano. Toda una declaración de principios...

La pantalla LED del Malvinas marcaba 43 minutos del segundo tiempo cuando Claudio Nahuel Brunet saltó al campo de juego del Estadio para reemplazar a Martín Ojeda. Con el resultado 1-0 en favor de Godoy Cruz, los centros de Central Córdoba llovían sobre el área mendocina. Entonces, la dupla Gómez-Orsi mandó a la cancha al juvenil de 21 años para conformar una línea de cinco en el fondo.

Y el pibe no defraudó. Con el dorsal 6, el “Sicario” se paró como lateral izquierdo (Leonel González reemplazó al acalambrado Franco Negri y se ubicó como marcador central) y, a pesar de los pocos minutos que estuvo en cancha, sacó todo lo que anduvo cerca de su zona.

-Se puede decir que le hiciste honor a ese tatoo...

-Sí, porque siempre lo esperé, lo hice y gracias a Dios se me cumplió el sueño.

-Cumpliste el sueño del pibe...

-Sí, gracias a Dios se me dio lo que tanto esperaba. Cumplí mi sueño y también el de mi familia, ahora hay que disfrutar de este momento y esperar lo que se viene.

-¿Cómo fue ese momento? ¿Cuál de los dos técnicos te llamó?

-Me llamó Orsi y sentí un cosquilleo en el pecho y en la panza que no se puede explicar con palabras.

-¿Qué significa para vos haber debutado en Primera División?

-Es un orgullo muy grande, tengo una alegría que entra en mi cuerpo. Porque creo que cuando uno llega a Primera, llega toda la familia que siempre me acompañó en este camino.

-¿Qué te decían tus compañeros en el vestuario luego del partido?

-Me felicitaban y se c... de la risa porque me largué a llorar.

-¿Cuánto esperaste esto?

-Desde chiquito vengo luchándola con mi familia y mi hermano. Gracias a Dios se dio esta oportunidad, ahora hay que aprovecharla.

-¿Cuánto tiempo hace que estás en el club?

-En Godoy Cruz hace cuatro años que estoy, tuve tres años en Talleres de Córdoba. Soy mendocino, vivo en Las Heras. Hice inferiores en Huracán Las Heras, de ahí pasé a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, luego me fui a Huracán de Parque Patricios y de ahí a Talleres de Córdoba, donde estuve tres años antes de llegar al Tomba.

-¿Quién te trajo a Godoy Cruz?

-Me recomendaron venir acá porque estaba pasando un momento feo en Talleres. Extrañaba mucho y era muy chico, y se me dio la oportunidad de venir a Godoy Cruz.

-¿Te sedujo además que el Tomba siempre se caracterizó por darle la oportunidad a sus juveniles?

-Sí, gracias a Dios es un club que proyecta a los juveniles del club y ahora me tocó a mí

-¿Tu puesto natural es el de marcador central o lateral izquierdo?

-Soy marcador central, aunque también puedo jugar de lateral. De hecho, entré para jugar en esa posición.

-El partido estaba bastante bravo por el juego directo de Central Córdoba, ¿qué indicaciones tácticas te dieron los entrenadores?

-Me pidieron que me parara bien en esa línea de cinco defensores del final del partido, que hiciéramos bien los recorridos. Había que rechazar para arriba nomás, je...

-Central Córdoba tiraba pelotazos, el gigante Ribas bajaba todas y a Bay le quedó una que por suerte tapó Espínola...

-Sí, gracias a Dios la tapó el paragua y pudimos conseguir la victoria.

-Este partido va a quedar en la memoria porque Godoy Cruz se sacó la mufa de cinco empates seguidos, por volver a la victoria tras 9 partidos como local y por tu debut. ¿Qué es lo más importante?

-Sí, imposible olvidarse de esta noche. Creo que salió todo redondito. En el partido anterior, contra Lanús, me había tocado estar en el banco.

-¿Estuvo tu familia en la cancha?

-Sí, gracias a Dios estuvieron todos. Vinieron mi hermano (Luis), mi hermana (Maricruz), mi novia (Milagros) y mis viejos (Claudio y Gabriela).

-¿Tu papá jugó al fútbol?

-No, en mi familia nadie jugó al fútbol. El único que empezó fue mi hermano, pero no llegó demasiado lejos.

-¿De qué equipo sos hincha?

-Ahora soy de Godoy Cruz.

-¿Y cuándo eras chico?

-De ninguno.

Los anteriores debuts con la casaca tombina

Matías González: extremo por derecho, se presentó el 14/11/2020 en la derrota por 1-6 ante River en el Malvinas. En total disputó 4 partidos, todos ingresando desde el banco de suplentes. Hoy integra el plantel de la Primera Nacional del Deportivo Maipú. Tiene contrato con Godoy Cruz hasta 2025.

Nahuel Ulariaga: Cumplió su sueño de debutar en la máxima categoría del fútbol argentino con la camiseta de Godoy Cruz el 27/12/20, ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Para el joven de 18 años (en ese entonces) todo comenzó bien: hizo un gol a los 5′, pero una seria lesión en su rodilla derecha le impidió seguir y tuvo que ser reemplazado.

Facundo Altamira: tras superar dos operaciones de ligamentos cruzados, el juvenil de 20 años tuvo su bautismo de fuego en la Primera de Godoy Cruz el domingo 5 de septiembre de 2021 en la goleada 4-0 frente a Gimnasia de La Plata. Fue la tarde del debut de Diego Flores.

Juan Andrés Meli: el 18/9/2021, Diego Flores lo mandó a la cancha tras la roja a ante Sarmiento de Junín. Godoy Cruz improvisó una línea de 3 con el ex Academia Chacras como stopper por el sector izquierdo. El duelo se jugó en el Feliciano Gambarte y terminó 1-1 con un agónico gol de Colmán.

Bruno Leyes: el 19/7/2021, en el Gambarte, volante central zurdo de 19 años tuvo su debut soñado. Fue titular, anotó el tanto del empate parcial 1-1 y fue figura en el triunfo por 2 a 1 ante Rosario Central. De todos los debutantes fue el que tuvo más rodaje y hoy es la rueda de auxilio de Acevedo y Ábrego en el mediocampo del equipo de la dupla Gómez-Orsi.