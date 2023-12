Mundo Boca: Diego Martínez se fue de Huracán y reconoció un llamado del Xeneize

Luego de haber quedado eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga por penales ante Platense, Diego Martínez renunció este jueves a su cargo como director técnico de Huracán. El entrenador reconoció dos llamados de Boca y buscó quedar en condición de libre para poder negociar.

Martínez, que llegó al Globo para pelear el descenso, lo salvó y lo clasificó primero en la Zona A del torneo local, finalmente puso fin a su ciclo en el conjunto de Parque Patricios al saberse el favorito de Juan Román Riquelme para el Xeneize de 2024. Estuvo más de dos horas reunidos con su representante, dirigentes y el mánager Daniel Vega, y tomó la decisión de renunciar.

La decisión de Martínez sorprendió en Huracán

La información trascendió semanas atrás pero en Huracán eran optimistas con su continuidad, sobre todo por su manera de llevar a cabo los entrenamientos al frente del plantel, de manera distendida e involucrado en la planificación de cara al futuro. “Esta situación de los rumores con Boca ya me sucedió cuando estuve en Tigre. Está muy claro que mi energía está puesta en lograr nuestro segundo objetivo con Huracán”, había declarado el propio Martínez previo al choque con Platense. “Hay contrato firmado (hasta junio de 2024), hasta ahora no tenemos ninguna noticia diferente al respecto y proyectamos todo el trabajo que hay que hacer con él. No vemos ningún escenario diferente”, aseguró Trapito Vega.

