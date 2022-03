MotoGP: Un piloto temió por su vida

Jorge Martín protagonizó un fin de semana de altibajos en el Gran Premio de Qatar, primera fecha del año de MotoGP.

El piloto del Pramac Ducati había logrado la pole position el sábado y parecía que iba a ser uno de los candidatos a luchar por la victoria. Sin embargo, no tuvo una buena largada, perdió varias posiciones en el clasificador. “No se bien qué pasó en la largada, todo salió mal. Casi me toco con Bastianini y perdí mucho terreno”, comentó.

Buscando ganar terreno, Martín tuvo un duelo con el subcampeón “Pecco” Bagnaia hasta que en el final de la recta principal, a más de 350km/h, el italiano estiró la frenada, se le barrió la moto y terminó impactando contra Martín. Ambos rodaron por la leca a gran velocidad y la moto de Pecco quedó sobre la del español, que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas.

Luego del accidente, “Martinator” dio detalles de cómo fue y qué sintió. “Tengo dolor en la mano derecha, así que voy a ir al médico en Barcelona para que examine lo que tenemos. Espero que no haya nada roto y podamos correr bien en Indonesia. Fue la primera vez que temí por mi vida porque me fui muy rápido contra la grava y quedé aprisionado entre las dos motos”.

Por otra parte, Martín se mostró algo preocupado por el motor 2022 de la Ducati, que no rinde como esperaba. “En recta no podíamos superar ni a las Suzuki ni a las Aprilia. Esperaba luchar por el triunfo, pero tuve problemas que no pude endentarlos, así que tendremos que trabajar”