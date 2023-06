Mercado de pases: Boca buscará reforzarse en cuatro puestos para convertirse en un equipo competitivo

Con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores ya asegurado y fuera de la pelea por la Liga Profesional, en Boca comienzan a pensar en el próximo semestre en el que apuntarán a avanzar en el certamen continental y para eso buscarán potenciar el plantel con refuerzos de jerarquía. Por lo pronto, en el Xeneize ya tienen claro los cuatro puestos en los que quieren sumar nombres.

Aquí la lista de jugadores de Boca que se concentran esta tarde para esperar el partido de mañana con Monagas. pic.twitter.com/lCHraoDOlI — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) June 28, 2023

Una de las posiciones en las que intentarán sumar una cara nueva es en la de volante creativo. El Consejo de Fútbol y Jorge Almirón saben que necesitan un futbolista que genere juego y haga participar a los demás, especialmente desde que es un hecho que Martín Payero dejará de pertenecer al club a partir del viernes cuando venza su préstamo y deba volver al Middlesbrough de Inglaterra ya que el Xeneize no ejecutó la opción de compra de seis millones de dólares.

Si bien desde que llegó a mediados de 2022 le costó lograr continuidad y nunca fue el enlace que se esperaba, el ex-Banfield tuvo buenas actuaciones principalmente con Almirón y aportó goles. A su vez, en el plantel está Óscar Romero, de características similares y quien podría cumplir esa función, pero hasta ahora tampoco convence y el DT solo lo ha utilizado por necesidad ante las bajas, pero nunca fue su prioridad.

Por otro lado, en Boca irán por un delantero que se mueva por las bandas. Es que a Almirón le gusta jugar con esquemas que tengan wines y en los últimos partidos ha sufrido la falta debido a la cantidad de lesionados. Tanto Exequiel Zeballos como Norberto Briasco están recuperándose, y también se desgarró Luca Langoni, quien puede cumplir esa función. Además, Sebastián Villa no es tenido en cuenta tras la condena por violencia de género, por lo que quiere sumar una opción en ese lugar.

El de centrodelantero es otro de los puestos que está en la mira y buscarán jerarquía principalmente si se va alguno. Hoy el plantel cuenta con Darío Benedetto, Miguel Merentiel, Luis Vázquez y Nicolás Orsini en ese sector, pero salvo el uruguayo que está a préstamo desde Palmeiras hasta fin de año, los demás están bajos en el nivel. Orsini no sumó minutos con el nuevo técnico y todo indica que se irá, mientras que Vázquez jugó pero no marca un gol desde agosto de 2022 y no se descarta que emigre (ya recibió ofertas).

En cuanto al Pipa, su situación es particular porque si bien hizo goles no mostró todo lo que se espera de él y en la Liga Profesional apenas lleva dos tantos. El delantero ha sufrido la baja productividad del equipo y si bien tiene vínculo hasta diciembre de 2024 y quiere seguir, habrá que ver qué sucede si llega una buena oferta.

🚨Por segundo día consecutivo, #MarcosRojo entrenó diferenciado. NO estará ante Monagas. pic.twitter.com/NRnmLFPU4E — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 28, 2023

Por último, Boca también irá a la carga de un defensor central. A partir del futuro incierto de Marcos Rojo y Facundo Roncaglia, quienes finalizan su contrato a fin de año y todavía no renovaron .sumado a la larga inactividad por lesiones del ex-Estudiantes de La Plata, la dirigencia buscará un zaguero en este mercado de pases. En el pasado, Lucas Merolla y Nazareno Colombo estuvieron en el radar del Consejo de Fútbol. Sin embargo, por el momento no trascendieron los nombres de los nuevos apuntados en los cuatro puestos señalados.

Campuzano, el primer refuerzo de Boca para el segundo semestre

Pese a esto, Almirón ya sabe que tiene una alta confirmada porque es un hecho que el colombiano Jorman Campuzano volverá a ser parte del plantel ya que finaliza su préstamo en el Giresunspor, en el que lleva disputados 27 partidos y convirtió dos goles. Al volante lo dirigió Almirón en Atlético Nacional de Colombia. Con él jugó 34 encuentros y fue una pieza clave de su equipo. Tal es así que, cuando llegó a San Lorenzo, el técnico lo quiso llevar al Ciclón, pero Campuzano terminó arribando a Boca.

