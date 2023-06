Video: el picante cruce con insultos entre Mauro Zárate y el periodista Flavio Azzaro

El controversial Flavio Azzaro protagonizó otro capítulo polémico en donde se cruzó feo con Mauro Zárate. Todo empezó cuando el periodista deportivo intercambio acaloradas palabras con Natalie Webber, esposa del futbolista en el programa de Pamela David, Desayuno Americano.

Webber le recriminó al periodista que había “mentido un año” sobre el ex Boca y Vélez. Minutos después, el propio Zárate, mediante llamado telefónico, se hizo presente en el programa para liquidar a Azzaro: “Es un pobre tipo, un pelotudo y un cagón”.

“Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo, ya te lo dije gordi, es un pobre tipo que no tiene nada”, comenzó diciendo el ex jugador Xeneize.

Azzaro no se quedó de brazos cruzados y le contestó: “¿Ven? Así es Mauro Zárate”, tiró. A lo que el delantero replicó: “Si, así soy yo y vos sos un cagón, te estoy mirando por la tele y sos un cagón”, disparó.

“Yo soy Mauro Zárate, no hablo en la tele, me junto con vos si nos tenemos que agarrar a trompadas. Yo estoy en mi casa, por irme a entrenar”, agregó.

“No, este tipo no da puntos de vista, este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar a este tipo a un programa”, continúo Zárate.

“Si lo armaron todo Maurito, si siempre fuiste igual. Es obvio Pamela, justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono. Lo armó ella con el marido” contestó Azzaro, a lo que Zárate replicó: “¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? Vos no tenés que hablarle a mi mujer. ¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?”.

El tenso cruce de Natalie Weber y Azzaro que desembocó en la pelea

“Mentiste un año entero sobre Mauro, un año entero diciendo boludeces. Dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro. Dijiste que Mauro era un sorete, un mercenario, mal hijo, mal hermano, mal marido, mal amigo, están todos los tapes”, le recriminó Natalie Webber al periodista.

“Tu marido dijo que iba a jugar solamente en Vélez, ¿te acordás de eso? No, igual lo critique yo solo a Mauro Zárate”, contestó irónicamente Azzaro minutos antes de que lo pongan al aire a Mauro Zárate.

