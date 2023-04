Martino explicó los motivos por los que rechazó ser técnico de Boca

El entrenador rosarino Gerardo Martino explicó que los motivos por los cuales no aceptó ser técnico de Boca son “políticos”, y que “no era el momento adecuado” para hacerse cargo de la dirección “xeneixe”.

“El mundo que rodea a Boca es enorme. Va mucho más allá del fútbol, del plantel que tenés o de las necesidades futbolísticas del club”, dijo el “Tata” en una entrevista con The Athletic. “Hay un aspecto político que juega un papel importante y son las elecciones a finales de este año. Boca actualmente está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación.”

En ese sentido, el ex entrenador de la selección de México agregó que “una vez que aceptás un desafío como ese, no hay vuelta atrás. Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso”.

A los 60 años, Martino se encuentra sin club, luego de haber sido entrenador de las selecciones de Argentina (2014-2016), Paraguay (2007-2011) y México (2019-2023).