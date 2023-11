Martín Palermo se “metió” en la interna política y dijo con cual presidente será DT de Boca

A una semana de una decisión importante por parte de la masa societaria de Boca Juniors, de elegir nueva comisión directiva, y con el plantel en nuestra provincia para el partido de mañana a la noche contra Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, Martín Palermo habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Platense sobre Sarmiento de Junín, que dejó al Calamar en puestos de clasificación para los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, aunque con un partido más que varios equipos. Entre los títulos más importantes, el eterno ‘Titán’ se refirió a la posibilidad de convertirse en el técnico del Xeneize a partir del 2024.

“Desde que empecé mi carrera como entrenador, siempre que me preguntaron cuáles eran mis sueños, dije que eran los de dirigir a Boca y Estudiantes. Hoy estoy con la posibilidad de que (Andrés) Ibarra me tenga en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño, ser el técnico de Boca”, expresó uno de los máximos ídolos de la entidad azul y oro. De esa manera, el ex delantero tomó posición en los comicios del próximo 3 de diciembre por una de las listas y seguramente lo dejará más distanciado de varios de sus ex compañeros, entre ellos, el actual vicepresidente Juan Román Riquelme, candidato a ser titular por el oficialismo.

Acto seguido, Palermo enumeró a otros exjugadores que ya tuvieron la chance de dirigir al Xeneize, al comentar: “En todo este tiempo han pasado otros presidentes, como Daniel Angelici en dos períodos, han estado el Vasco (Rodolfo) Arruabarrena, Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca estuve en consideración ni me llamaron. Con esta gestión actual les ha tocado al Negro (Hugo) Ibarra y a (Sebastián) Battaglia. No me ha tocado tampoco la posibilidad. Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca”.

Si bien el actual DT de Platense fue vinculado desde hace unos meses con la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, como otras glorias recientes de la institución, es la primera vez que el propio Palermo sale a expresar públicamente con que dirigencia llegaría a cumplir su sueño de llegar a la conducción técnica de Boca Juniors. Pero además de tomar postura por una de las nóminas, el ´Titán’ habló sobre su actual situación en Platense. “El presidente de Platense (Sebastián Ordóñez) sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que con Boca no va a competir. Ahora, cuando sucedan las cosas, espero que ese sueño se cumpla, que algún día me toque volver a La Bombonera y que el hincha me reciba como su entrenador y no el del equipo rival. No hay más vueltas que darle a esto”.