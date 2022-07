Mario Pergolini liquidó a Riquelme y al consejo de fútbol de Boca: “Va a ser muy difícil...que Dios nos bendiga”

A fines del 2019, Mario Pergolini formó parte de la actual dirigencia de Boca Juniors como Vicepresidente en la formula que compartió con Ameal y Riquelme. Su estancia en la institución duró hasta su renuncia en marzo del 2021. Desde entonces, sigue muy de cerca la actualidad del Xeneize, pero esta vez opina como un hincha más.

En las últimas horas el conductor intervino sorpresivamente en el programa “Paren la Mano” de Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Ávalos, que ocupa uno de los horarios centrales en su plataforma multimedia Vorterix y expresó: “El desgaste institucional en general de Boca es preocupante, no entiendo ni siquiera por qué presentaron a Hugo Ibarra, no sé qué necesidad tenían de presentarlo, ahí está, quedan 18 partidos todavía. Va a ser muy difícil así”, comenzó.

“Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol Riquelme, la verdad. Y no hagan esa cosa estúpida de la discusión de lo defiendo o no. Acá es netamente futbolístico. Desde que está el en Boca, el equipo no juega a nada”, criticó el conductor.

Horas previa a esta irrupción, Mario sostuvo en su programa Maldición va a ser un día hermoso: “No sabemos (hasta cuándo dirigirá). Según Ameal es para siempre, según Bermúdez es temporal. En la misma conferencia de prensa es según a quién escuchás. Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga”, ironizó.

Hugo Ibarra, a la izquierda, Leandro Gracián al medio y Roberto Pompei, a la derecha, en la foto del cuerpo técnico de Boca. (Prensa Boca)

Mario Pergolini criticó a la dirigencia de Boca por la falta de sponsor

Hace unas semanas, a través de su cuenta de Instagram, Mario Pergolini utilizó la sutileza y el típico tono irónico que lo caracteriza y criticó las salidas de Cristian Pavón, Eduardo Salvio y el fin del contrato que el club mantenía con la aerolínea Qatar Airways, el principal sponsor de la camiseta azul y oro.

Las historias de Mario Pergolini en Instagram

El dueño de Vorterix apuntó contra la dirigencia boquense en su tercer posteo: “10 millones de dólares menos, sin marketing, estamos en problemas”, se lamentó por la falta de ingreso que tiene la institución de la que es hincha, al marcharse la firma asiática.