Marcelo Bielsa contó qué sintió cuando vio a Messi levantar la Copa América ante Brasil en el Maracaná

Si existe en Argentina una voz autorizada para hablar de la Selección es Marcelo Bielsa, el ex DT del combinado albiceleste que transita su carrera en el Leeds inglés.

Durante una entrevista, el “Loco” se dio tiempo para ofrecer sus sensaciones tras el logro argentino en la Copa América 2021 nada menos que ante Brasil y en el mítico estadio Maracaná ante los ojos del mundo.

Consultado sobre sus sentimientos al ver a Lionel Messi levantar la Copa, Bielsa no ahorró elogios para el mejor jugador del mundo ni para el cuerpo técnico al asegurar que tomó la noticia con “una alegría enorme”.

“Fue una alegría enorme por todos. Por él (Messi) que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó. Lo que es un mensaje contracultural, porque vivimos como usted sabe en la cultura de lo inmediato y Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques. Entonces me dio alegría por él, por sus compañeros, que lo homenajearon. Me dio alegría por el cuerpo técnico, por el pueblo argentino tan necesitado de alegrarse por algo”, aseguró el adiestrador.

A lo que agregó: “Me sentí muy orgulloso, representado, me sentí parte. Me alegré genuinamente”.