Luis García, el DT de Maipú que volvió a la punta: “No fue nuestra mejor versión, pero teníamos que ganar como sea”

“Fue un partido muy difícil. En definitiva, teníamos que ganar como sea, recuperar el liderato de la tabla, aprovechar los puntos de local, que eran muy importantes para nosotros porque habíamos perdido con Racing en Córdoba. No fue nuestra mejor versión, nos pasa siempre que nos toca jugar tarde los días de semana de visitante por el viaje tuvimos muy poca recuperación y después , el cambio de Sambu nos desconfiguró un poquito el plan original y terminamos sufriendo un poco, pero nada raro que pase de acá está hasta el final del campeonato, van a hacer todos los partidos de esta manera”, comenzó diciendo el joven entrenador del Cruzado.

Consultado sobre la lesión de Rubens Sambueza, García fue claro y ya sabe que no podrá contar ni con él ni con Santiago González para el duelo ante Deportivo Riestra del próximo fin de semana (sábado a las 12.10 para la TV). “Veremos en la semana que es lo que tiene. También llegó a la quinta porque el árbitro lo terminó amonestando. La idea también es aprovechar ya si no va a estar de en buena forma para la semana que viene, tratar de limpiar esas tarjetas. Lo de Santi (González) es algo natural y es parte del juegos. Lo bueno es que el equipo lo hace en buena forma más allá de los nombres y eso a mí por lo menos me da tranquilidad. (Santiago) Moyano está bien, está con un sobrehueso, la realidad es que preferimos pararlo porque venía infiltrándose y si había que elegir un partido para parar era este y no los que vienen, que comienza una racha bastante dificultosa ante equipos grandes de la categoría”, confesó el DT de una de las revelaciones del campeonato.

Respecto de lo que significa verse en la punta del campeonato, García no ocultó sus sensaciones: ”La verdad que un montón de llegar a esta altura del campeonato a 11 fechas del final, punteros, hablamos siempre de la campaña histórica que estamos haciendo, nunca se había estado en lo más alto de la segunda categoría del fútbol argentino y conseguirlo peleando el campeonato durante tanto tiempo. La verdad es que me llena de orgullo. Estoy feliz, siempre lo digo, las victorias no tienen sustituto. En la semana corregiremos los errores, pero ahora estoy feliz por los 3 puntos que era lo que más necesitábamos”.

El Club Deportivo Maipú ganó a Racing de Córdoba, en el estadio Omar Sperdutti por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. Luis Osvaldo García, entrenador Foto: Orlando Pelichotti

Cuando fue consultado sobre lo que le falta al equipo para seguir en el camino de la pelea por el ascenso, el entrenador apuntó: ”Ojalá que así sea, que seamos candidatos y que podamos mantenernos. Falta tanto que uno lo vive con alegría, con ilusión, pero en definitiva es consciente de todo lo que falta para finalizar el torneo. Lo que nos falta es que no nos conviertan, eso es fundamental para nosotros bajar el margen de error, volver a ser el equipo que fuimos en su momento, donde por más de que consigamos una ventaja los equipos no nos convertían. Lo bueno es que el equipo se sobrepone, que lo va a buscar, que en definitiva termina convirtiendo muchos goles últimamente y eso era algo que estaba en el debe. Necesitamos volver a corregir eso si queremos pelear el campeonato y bueno, también nos falta experiencia pura, a medida que pasen los partidos, veremos para qué estamos. Cada experiencia que vivimos fin de semana tras fin de semana nos va marcando a fuego porque los chicos se van haciendo jugadores de jerarquía. No es fácil pelear un campeonato, no es fácil no tener margen de error, tener que ganar y ganar. Y bueno, en base a eso vamos creciendo, veremos después qué tenemos que corregir en las cosas grandes, pero las cosas chiquitas tenemos que bajar el margen de error.

Por último, al ser consultado por los goles de Ezequiel Almirón, el chico de 21 años que llegó libre de Boca Juniors, expresó: ”Es una alegría enorme que él pueda tener la plataforma y seguir creciendo. La semana pasada le destaque un gran trabajo defensivo que hizo en cancha de Atlanta porque ofensivamente obviamente es un 9, pero que él presione de adelante hacia atrás, nos permitió a nosotros jugar en un bloque muy corto en Atlanta, recuperar muchas pelotas, había hecho un desgaste muy grande y quizás no había tenido la claridad que tuvo hoy para finalizar en los últimos metros. Bueno se le va abriendo el arco tiene una carrera por delante extraordinaria, un futuro enorme”, concluyó García.