Luciano Theiler: “Nos tenemos que aferrar a la ilusión de conseguir el ascenso”

Los abrazos, las felicitaciones y las caras de felicidad van asomando de a una desde el vestuario del estadio Omar Higinio Sperdutti. Luego de un partido durísimo ante el complicado elenco de Sportivo Las Parejas de Santa Fe, el triunfo por 1 a 0 del Cruzado con el tanto del goleador Matías Persia, le abrió las puertas de las semifinales por un ascenso a la Primera Nacional. Maipú, el fundador del camino, ese que se adelantó a Godoy Cruz, San Martín, Gimnasia e Independiente y en 1986 se convirtió en el primer equipo mendocino en jugar el Nacional B, está a solamente dos pasos del regreso. Y todo el pueblo maipucino se aferra a una ilusión que se viene postergando desde hace casi 30 años, desde ese 30 de mayo de 1992 que se despidió con una derrota (0-2) ante Atlético Tucumán en calle Vergara.

-Luciano, ¿qué cosas le gustaron y que otras no tanto de Maipú?

-Creo que el equipo encaró el partido como lo que era, una final. Estuvo muy concentrado y atento en todo momento. Enfrentamos a un gran rival, que en el desarrollo del partido se hizo dueño, nos empezó a controlar la pelota y eso hizo que nosotros nos desgastemos para recuperarla. Pero me siento conforme porque los chicos hicieron un gran partido en cuanto a la actitud, el esfuerzo y las ganas de jugar colectivamente todo el tiempo. Es esa la identidad que necesitamos seguir manteniendo para el partido que viene. El fútbol se juega colectivamente y si bien no se ve buen juego ni un gran funcionamiento, sí se ve muchas ganas y entrega, algo que no nos tiene que faltar nunca. Y si llega el buen juego, bienvenido sea. Pero esa actitud, esas ganas, ese enfoque de cómo disputar el partido lo tenemos que sostener porque es lo que nos permitió llegar hasta acá.

-¿Cómo está Matías Persia?

-Matías está bien, tuvo un golpe en el primer tiempo en una jugada que descarga y sufre un golpe en el tobillo. Lo tuvimos que sostener hasta que finalizara el primer tiempo para no gastar una ventana en el cambio porque sabemos que son determinantes en el segundo tiempo y queríamos seguir sosteniendo las tres opciones para interrumpir el partido y tomar buenas decisiones con los jugadores que iban a entrar. Por ahí los últimos minutos del primer tiempo vimos que no estaba en condiciones de seguir jugando, pero le pedimos que hiciera el esfuerzo hasta el entretiempo. Por suerte lo pudo hacer, hizo el gol del partido, ganamos con ese gol y la verdad que Matías (Persia) viene muy bien.

-¿Llega en condiciones a la semifinal del miércoles?

-Sí, creería que sí. Ahora lo está analizando el cuerpo médico y con el transcurso de los días lo iremos evaluando, pero creo que tendría que estar.

-¿Por qué les costó tanto acomodarse después de que el rival se quedó con diez?

-Porque el rival era un gran equipo y empezó a arriesgar. Entonces, empezamos a quedar mano a mano atrás porque pusieron mucha gente en ataque y por ahí saltearon líneas para hacer llegar la pelota al área propia de manera muy rápida y eso hace que se produzcan muchas segundas jugadas. Creo que nos faltó tener la claridad suficiente para administrar el juego y poder desgastar al rival. Por momentos lo hicimos, sobre el final creamos las situaciones como para poder agrandar la diferencia, pero no fuimos eficaces y por eso el partido se terminó dando así.

-¿Faltó tranquilidad en el momento de definir?

-Sí, siempre ese último toque es el que más le cuesta a todos los equipos. Llegado al arco rival en algunas situaciones muy favorables, pero nos faltó la precisión del último toque para poder convertir el segundo gol que nos diera más tranquilidad.

-¿La presión previa al gol de Persia fue un movimiento trabajado?

-Sí, fue muy buena la presión que hizo Federico Illanes, que con la pelota que recuperó, asistió con un pase a Matías Persia, que marcó el gol. La idea era poder anotar antes de los primeros 20 minutos y lo pudimos hacer. Después sostuvimos la victoria y tenemos que felicitar al rival que luchó hasta el último minuto con un hombre menos. Se dio el típico partido que habíamos planificado.

-¿Qué significa estar a dos pasos del objetivo del ascenso y cuál es el mensaje que se da en este momento tan particular?

-Es una alegría ver festejar a los chicos, creo que la ilusión va aumentando y nos tenemos que aferrar a esa ilusión. Tenemos que estar muy enfocados en lo que tenemos que hacer, que es el partido que viene y tenemos que tratar de imponernos al rival. No tengo dudas de que va a ser un partido igual o más difícil de los que hemos jugado porque a medida que vamos avanzando los rivales son de mayor jerarquía y nos tenemos que concentrar en eso, en descansar, recuperar al equipo, preparar el próximo partido y llegar de la mejor manera a la siguiente instancia.

-¿Prefieren algún adversario?

-No, para nada. No se puede elegir porque no es algo que esté a nuestro alcance. Creo que el que nos toque tendremos que respetarlo como hacemos con todos los equipos y cuando empiece el partido tratar de superarlo con juego, ganas y actitud para tratar de conseguir una nueva victoria.

Una racha que ilusiona

Tres victorias consecutivas acumula el Deportivo Maipú, todas ellas en condición de local en La Fortaleza de calle Vergara y sin recibir goles. Deportivo Madryn (3-0); Camioneros (1-0) y Sportivo Las Parejas (1-0). Está a dos partidos de volver a la 3ra categoría del fútbol argentino, en la que disputó seis temporadas entre 1986-87 y 1991-92.

Será su segunda semifinal

Desde que el Cruzado llegó a la Tercera Categoría del Fútbol Argentino, en el año 2008 cuando era el Argentino A, solamente una vez había podido acceder a semifinales. Fue en la Temporada 2012/13. En aquella ocasión, el primer ascenso fue para Talleres de Córdoba (se quedó con el Undecagonal, y Maipú finalizó 4to a 8 puntos). En 4tos de Final, Maipú eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta (1-3 y 2-0, pasó el Botellero por gol de visitante y ventaja deportiva). Luego, quedó eliminado en semifinales a manos de Ramón Santamarina de Tandil (2-0 y 1-4). ¿El próximo rival? El triunfo de Villa Mitre de Bahía Blanca sobre Sportivo Belgrano de San Francisco terminó de confeccionar el cuadro para la próxima instancia. En consecuencia, Maipú jugará el miércoles frente a Sarmiento de Resistencia por un lugar en la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Del otro lado de la llave, Villa Mitre y Deportivo Madryn.