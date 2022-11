Luca Marcogiuseppe volvió a elogiar a sus dirigidos: “Terminamos haciendo un torneo tremendo”

Luca Marcogiuseppe estuvo a minutos de dar un paso histórico con Gimnasia y Esgrima, que hubiese coronado la gran temporada para el entrenador y sus dirigidos. No pudo ser, más allá de todo el esfuerzo que le puso en el último partido frente a Estudiantes de Caseros, donde quedó eliminado en las semifinales del torneo Reducido de Primera Nacional para el segundo ascenso que definirán Estudiantes e Instituto de Córdoba, que le ganó a Defensores de Belgrano.

Con la claridad y lucidez que lo caracteriza, el entrenador entrerriano salió hablar con los medios, sin preguntas mediante, solo habló él, donde destacó principalmente sobre su continuidad en el Lobo.

Gimnasia volvió a perder ante Estudiantes de Caseros y se despidió del sueño del ascenso a Primera. Reducido Primera Nacional Foto: Mariana Villa / Los Andes

Como buen analista se anticipó a las preguntas, pero además, aseguró que si no sigue en el Lobo, quiere dejar una base ordenada y organizada para un “mejor Gimnasia”.

El técnico, junto a este grupo de jugadores, le devolvió la sonrisa y la ilusión al hincha, que desde hace muchas fechas llena el Víctor Legrotaglie, lo que no acontecía desde hace varios años. Su propuesta futbolística y su juego sorprendió. Sedujo a propios y extraños. Consolidando un grupo de trabajo que fue creciendo partido a partido y lo llevó hasta las puertas de la final.

“Primero que nada, quiero felicitar al rival, creo que lo merece tanto (el pasaje a la final) como Gimnasia. Fui a saludar a su presidente, su entrenador y a cada uno de sus jugadores rivales”, aseguró el técnico.

Marcogiuseppe, es un intelectual del deporte, algo que no solo aplica en la metodología deportiva del juego como equipo, sino que lo traslada y lo atraviesa de manera constante entre sus pasiones. No ocultó su frustración por la derrota, pero no lo inhibió de tener una mirada filosófica, respecto al resultado final. “Al éxito lo veo desde una concepción diferente a salir campeón, a un ascenso o a colgarse una medalla. Considero que el proceso de este grupo de jugadores, de este Gimnasia fue tremendo. Inimaginable, llegar hasta acá, si tenemos en cuenta como tomamos el equipo y todo lo que tuvimos que transitar en ciertas condiciones y recursos propios de la categoría: ¡Creo que terminamos haciendo un torneo tremendo!”, analizó.

Y continuó: “Es fútbol, nos ganó el rival con sus recursos, sus armas totalmente legítimas, pero quería felicitar a Gimnasia, porque hicimos una gran temporada, más allá de que tengo la frustración y el dolor de haber perdido y, no haber podido pasar a esa instancia histórica y jugar una final por el ascenso”, dijo y no disimuló su amargura, aunqu mantuvo la mesura que lo caracteriza.

Respecto a si seguirá dirigiendo o no a Gimnasia, Marcogiuseppe expresó: “Sobre mi continuidad, quiero decir que tuve la cabeza siempre en Gimnasia, tengo contrato con Gimnasia. No es momento para tomar decisiones. Seguramente hay que revisar, ordenar y cerrar bien la temporada. De continuar o no continuar, quiero dejar organización, dejar las bases para un Gimnasia mejor. No tengo ninguna decisión tomada acerca de mi situación futura profesional. Quiero felicitar a Estudiantes y felicitar a Gimnasia. Muchas gracias”, cerró Luca Marcogiuseppe, quien, además, fue el último en retirarse del plantel.