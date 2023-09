La mamá del Cuti Romero se quebró al contar qué hizo su hijo con el primer sueldo: “No puedo seguir, me emociono”

Los padres de Cristian “Cuti” Romero, uno de los defensores más destacados de la Premier League y un pilar en la Selección Argentina, compartieron emocionantes recuerdos de su hijo en una reciente entrevista.

Durante la charla con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, Víctor y Rosa, los padres del talentoso futbolista, revelaron detalles poco conocidos sobre sus primeros años en el fútbol y un gesto que los conmovió profundamente.

El regalo especial que Cristian Romero hizo a sus padres con su primer sueldo fue una casa. Víctor recordó el momento emocionante, diciendo: “Recuerdo que llamó a su madre y le pidió que eligiera la casa que quería. Le regaló la casa a su madre”. Estas palabras dejaron a Víctor visiblemente emocionado por la generosidad y el amor de su hijo.

El Cuti junto a su mamá Rosa.

Rosa, la madre de Cristian, compartió cómo fue ese momento: “Se acercaba mi cumpleaños (16 de abril) y 20 días antes me llevaron a ver diferentes viviendas. Yo pensaba que se trataba de una casa que Cuti quería comprar para él, porque yo siempre le hacía hincapié que invierta en un techo. Yo no tenía casa propia y cuando me iba mostrando, me preguntaba si me gustaba. Yo estaba encantada, era una casa a estrenar muy linda y de repente me dice: ‘Esta casa es mi regalo de cumpleaños’. Hasta hoy recuerdo ese día y no puedo seguir, me emociono...”.

Cristian “Cuti” Romero se convirtió en una pieza fundamental la Selección Argentina bajo la dirección de Lionel Scaloni, destacándose en la defensa y siendo parte importante de los triunfos de Argentina en la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Su padre expresó orgullo y emoción al comparar a su hijo con el “Rey León” y recordó la ovación que recibió cuando debutó en Belgrano, marcando el comienzo de su exitosa carrera en el fútbol.

