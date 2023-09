El mensaje de Alejandro Garnacho tras quedar blindado por la Selección Argentina

La joven promesa del fútbol, Alejandro Garnacho, quien anteriormente había expresado su deseo de representar a la Selección argentina, confirmó su compromiso después de jugar tres partidos oficiales con el equipo nacional.

El delantero, actualmente en las filas del Manchester United, había vestido la camiseta albiceleste en partidos amistosos ante Australia e Indonesia, reconocidos por la FIFA. Sin embargo, su debut en una competición oficial se produjo ayer en el enfrentamiento contra Bolivia.

Este tercer partido oficial asegura que Alejandro Garnacho no podrá representar a ninguna otra selección en el futuro, ya que cumplió con el requisito de la FIFA para blindar su lealtad deportiva. Aunque nacido en Madrid, Garnacho reiteró en varias entrevistas su fuerte vínculo emocional con Argentina, afirmando “Yo me siento argentino, soy argentino”y deseando representar los colores de la Selección albiceleste.

EL MENSAJE DE GARNACHO TRAS QUEDAR BLINDADO:

El joven, que es considerado una de las mayores promesas del fútbol, subió una serie de historias a Instagram reflejando su orgullo por pertenecer a Argentina y despejó dudas de quienes aún pensaban que jugaría para España: “Argentina, SIEMPRE” escribió en una foto donde sale el plantel completo festejando el triunfo ante Bolivia en La Paz. Luego subió otra historia de su utilería con dos corazones celeste y blanco.

Las publicaciones de Alejandro Garnacho en Instagram luego del partido frente a Bolivia.

SCALONI EXPLICÓ LA AUSENCIA DE MESSI ANTE BOLIVIA

“Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, expresó el técnico de la Albiceleste sobre la ausencia de la Pulga. Y añadió: “No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal”.

