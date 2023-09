“Vamos”: la publicación de Lionel Messi tras la goleada de la Selección Argentina en Bolivia

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, celebró con un posteo en redes sociales la goleada por 3-0 frente a Bolivia, en la altura de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).

El posteo de Lionel Messi tras el triunfazo de Argentina en Bolivia. / Gentileza.

“Vamos”, expresó el astro rosarino, junto a emojis de aplausos y de la bandera argentina, junto a una imagen de los festejos del plantel de la Albiceleste en el vestuario tras el triunfazo en condicion de visitante.

Lionel Messi arrastraba una molestia tras el duelo frente a Ecuador y finalmente no jugó en el encuentro frente al conjunto boliviano: vio el partido desde el banco de suplentes, junto a Leandro Paredes y el resto de sus compañeros. Ante su ausencia, Ángel Di María fue el capitán del equipo, mientras que Ángel Correa lució la 10.

Scaloni explicó la ausencia de Messi ante Bolivia

“Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, expresó el técnico de la Albiceleste sobre la ausencia de la Pulga. Y añadió: “No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal”.