Los cuatro ex Godoy Cruz que son protagonistas de Paraguay para enfrentar a la Selección Argentina

Cuando el destino se empecina, no hay voluntades que lo contradigan.

Juan Espínola, Gastón Giménez, Iván Ramírez y Gabriel Ávalos, cuatro de los 28 convocados por el flamante entrenador de la selección paraguaya Dani Garnero, tienen algo en común: se hicieron conocer en esa gran vidriera que suele ser Godoy Cruz no sólo para el fútbol argentino, sino mundial.

Los cuatro futbolistas que mañana estarán sentados en el estreno del deté argentino. nada menos que en el estadio Monumental y ante la Selección Argentina campeona del mundo, hicieron sus primeros pasos en el fútbol argentino vistiendo la camiseta del Tomba, una institución que históricamente ha sabido apostar fuerte y con cierto éxito por jugadores provenientes del fútbol de Uruguay y Paraguay. Así, en calle Balcarce inflarán el pecho orgullosos. Y no es para menos.

Eso sí, los cuatro jugadores protagonizaron historias disímiles, con distintas realidades. Y ninguno de los cuatro llegó a convertirse en un baluarte de la historia contemporánea de Godoy Cruz en Primera División. Pase y lea.

El arquero que renunció a su Selección para jugar en el Tomba

En octubre de 2021, hace exactamente dos años, el arquero Juan Ángel Espínola González, fue citado por Eduardo Berizzo para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 contra Argentina, Chile y Bolivia, pero optó por disputar el encuentro de por los cuartos de final de la Copa Argentina del Tomba contra Tigre: “Me llegó la convocatoria de la Selección de Paraguay y no voy porque acá tengo un partido importante”, declaró en su momento el arquero del equipo dirigido en ese entonces por el Traductor Diego Flores, que terminaría metiéndose en semifinales.

En total, el arquero disputó 57 partidos con la camiseta del Tomba entre principios de 2021 y fines de 2022. Fue amonestado en tres oportunidades, recibió 78 en contra, doce vallas invictas y sumó un total de 5.160′. Antes de arribar al Tomba, estaba pasando un duro momento en Nacional de Paraguay. Si bien era una promesa para el fútbol de ese país, su club lo había castigado haciéndolo jugar en Reserva. Eran tiempos en que su club decía manejar ofertas de algunos países de Sudamérica, como Colombia. Aunque también se rumoreaba que tenía ofrecimientos de Turquía. Fue justamente en ese momento que Godoy Cruz, muy en silencio, compró el 80% de su pase y su destino fue Mendoza.

Juan Espínola, otro ex Tomba que forma parte de la Selección de Paraguay. / Club Godoy Cruz

“Mi puesto no lo perdí por bajo rendimiento, fue injusto”, dijo en una nota con Los Andes luego de ser figura en las clasificación del Tomba a cuartos de final de la Copa Argentina ante Belgrano en alusión a que el Ruso Rodríguez se quedó con el arco del Tomba tras la llegada de la dupla Orsi-Gómez debido a que se había ido de gira con su selección por Japón y Corea.

Finalmente, luego de algunas complicaciones desde lo económico, el arquero emigró a Olimpia de Paraguay, donde se encuentra a préstamo hasta el 31 de diciembre de este año.

Iván Ramírez, una Súper decepción

Iván Ramírez fue presentado el 4 de julio de 2018 como nuevo jugador de Godoy Cruz. En ese entonces, el mediocampista guaraní tenía 23 años y llegaba a préstamo desde Libertad para compartir vestuario con sus compatriotas Diego Viera y Gabriel Ávalos. “Soy un volante ofensivo al que le gusta pisar mucho el área rival, también soy muy aguerrido, me gusta presionar y marcar. Vengo a dar lo mejor de mí”, expresó en su presentación en sociedad. Sin embargo, “Superman” apenas jugó 8 partidos y no hizo goles en el equipo que por entonces dirigía Diego Omar Dabove.

Durante la era de Marcelo Gómez el volante estuvo en el once titular en el debut, cuando el Expreso cayó frente a Lanús, luego fue suplente contra River (ingresó por Andrada) y en el choque contra Boca no estuvo concentrado.

El paraguayo Iván Ramírez entrenando con Godoy Cruz.

En febrero de 2019, volvió a Paraguay para jugar en Deportivo Santaní y luego fue cedido al Guaraní, también jugó el año pasado en Central Córdoba de Santiago del Estero. Hoy se encuentra en Libertad y anteriormente había sido convocado a la Albirroja por Guillermo Barros Schelotto.

Gastón Giménez, el renacido

Gastón Claudio Giménez nació en el barrio Villa del Rosario, Formosa, el 27 de julio de 1991. El Club Vialidad fue el que le abrió las puertas en el mundo del fútbol hasta que, a los 12, viajó a Rosario para sumarse a San José, en la liga rosarina, pero los pocos recursos económicos de la familia Giménez, que no podía pagarle la pensión en Santa Fe, lo hicieron volver a Formosa. Allí, cuando estaba por desistir, un preparador físico lo llevó a una prueba a Buenos Aires, donde quedó en dos clubes: Nueva Chicago y Almirante Brown. La decisión fue simple: el club de Casanova le bancaba la pensión al pibe que ya había viajado antes a Capital Federal con su papá pero que no había podido mantenerse, otra vez, por la falta de recursos económicos que lo hicieron ir a algunas pruebas con el estómago vacío.

En 2009 llegó su esperado debut en la Primera de Almirante -en la B Metropolitana-, club en el que se desempeñó hasta 2014, cuando arribó a Atlético Tucumán. En el Decano, que también jugaba en la B Nacional, tuvo un gran desempeño en el medio, como doble cinco junto a Pablo Garnier. Su paso por el conjunto tucumano lo llevó a ser visto por Daniel Oldrá, que lo sumó a Godoy Cruz en 2015, donde jugó dos temporadas con 68 partidos jugados y 4 goles.

En el Tomba dio sus primeros pasos en Primera División y fue parte del equipo con Heinze, Méndez y Bernardi como entrenadores. Este último lo llevó a Estudiantes, equipo en el que no logró el mejor rendimiento. Sin embargo, Heinze decidió llevárselo a Vélez, porque lo conocía de su paso por Godoy Cruz.

Gastón Giménez (centro) dejó una gran imagen en Godoy Cruz.

A fines de 2018, Giménez fue convocado por Lionel Scaloni para un amistoso contra México, en Córdoba, e incluso jugó algunos minutos en el partido que terminó con victoria por 2-0, con goles de Ramiro Funes Mori e Isaác Brizuela, en contra. Pero a principios de este año su historia cambió, ya que decidió nacionalizarse paraguayo.

No obstante, en aquella primera experiencia con el equipo de Lionel Messi, el jugador protagonizó un blooper al estilo “Mi pobre Angelito”: fue olvidado en uno de los hoteles en medio de los traslados de la delegación tras haber ido al baño.

El mediocampista que regresa a la Albirroja tras dos años fue la sorpresa en la nómina de Daniel Garnero, no solo para los hinchas sino para él mismo, que confesó que “no esperaba” el llamado. No esperaba el llamado. Fue una sorpresa y es hermoso. Nunca perdí la esperanza de volver a la selección, y estoy feliz”, añadió el jugador de 32 años, quien suma 7 partidos y 1 gol con su selección. Hoy es volante central del Chicago Fire de la MLS y para muchos será titular mañana frente a Messi y compañía.

Ávalos, sin pena ni gloria

El hoy goleador de Argentinos Juniors y uno de los mejores delanteros del fútbol argentino, pasó por Godoy Cruz en la temporada 2018-19. El nacido en Edeira Itapúa, el 9 de julio de 1990 (tiene 33 años) no gravitó. En el gran equipo de Diego Dabove, que venía de ser subcampeón, fue suplente del “Morro” García y apenas alcanzó a disputar 11 cotejos. Eso sí, convirtió dos goles (a Huracán y San Lorenzo).

Del Tomba fue transferido a préstamo a Patronato de Paraná, donde tuvo un muy buen rendimiento y hasta llegó a hacerle un hattrick al River de Gallardo en el mismísimo Monumental. No obstante, volvió al Tomba y, cómo no iba a ser tenido en cuenta, quedó libre y Argentinos Juniors le compró el pase. En el Bicho está desde el año 2020 y ya lleva convertidos 43 goles. Una bestialidad.

Gabriel Ávalos con la del Tomba.

Debutó con la selección de Paraguay el 3 de junio de 2021 en el empate 0-0 frente a Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, ingresando en el segundo tiempo. También jugó la Copa América de ese año en Brasil, con 4 partidos y un gol. En total, lleva dos goles con la camiseta Albirroja.

Garnero, de la Lepra al mundo

El 10 fino de Independiente de Avellaneda, asumió hace pocos días como entrenador de la selección de Paraguay en reemplazo de los Mellizos. Sin embargo, el ex Lepra no la tendrá para nada fácil en su debut, ya que hará su estreno ante la Selección Argentina campeona del mundo y en el Estadio Monumental.

Eso sí, lo que no muchos saben es que el hombre que cuenta con ocho títulos de la Primera División de Paraguay (uno con Guaraní, cuatro con Olimpia y Libertad) y la Copa Suruga Bank dirigiendo a Arsenal de Sarandí, tuvo un fugaz paso como entrenador por Independiente Rivadavia.

Fue hace 9 años. El 8 de octubre de 2014, Daniel Garnero asumió la dirección técnica del Azul del Parque después de un año de inactividad. En ese momento, el equipo leproso se encontraba en una posición deportiva bastante favorable, situado a tan solo tres puntos de la cima de la tabla y en la zona de Reducido.

Sin embargo, su experiencia previa en San Martín de San Juan (ascendió a Primera en 2011) se reprodujo en Independiente Rivadavia, desencadenando una serie de acusaciones mutuas con la dirigencia encabezada por el presidente Dardo Agost, expresiones insultantes, problemas relacionados con los salarios pendientes y declaraciones contundentes por parte de jugadores como el arquero Gaspar Servio.Tras una tarde notablemente problemática que marcó las horas del lunes 27 de abril de 2015, Daniel Garnero presentó una renuncia irrevocable a su cargo como entrenador.

Daniel Garnero presentó esta tarde su renuncia como entrenador a Independiente Rivadavia y justificó su salida del equipo mendocino, argumentando que se sintió “solo” por los cuestionamientos “desde adentro” de la comisión Directiva que preside Dardo Agost.

“Me sentí solo, hubo aprietes individuales a algunos jugadores. Además hubo cuestionamientos desde adentro, hasta apareció una lista de jugadores que ya no podía utilizar y ese fue el principio del fin”, explicaba el DT cuando dejó su puesto con el equipo en el quinto puesto, a apenas tres puntos de la vanguardia.

Daniel Garnero en su etapa como DT de Independiente Rivadavia.

“Hay una parte de esta dirigencia que no apoya y acá se necesita de las ‘tres patas’ para poder trabajar: técnicos, jugadores y dirigentes”, apuntó en su momento Garnero.

En el marco de un monólogo que expresó ante la prensa, el ex jugador de Independiente reiteró que “tomé la decisión que menos me gustó. Ahora que estábamos logrando encaminar esto aparecieron muchísimos obstáculos que no vienen de afuera, sino de adentro de la entidad”, sostuvo.

“Jamás me olvidaré de la gente por el respaldo en el clásico con Gimnasia y Esgrima (se jugó por la séptima fecha del torneo de la B Nacional en marzo pasado). Esos son verdaderos hinchas”, ejemplificó.

El técnico también deslizó que la angustiante situación económica incidió en su salida: “No cobré ni un peso este año”, aclaró.

Garnero tomó la decisión de alejarse, a pesar del triunfo 3-1 del domingo anterior ante Brown de Puerto Madryn.

Fiel a sus orígenes, Garnero ha mostrado un claro interés en el fútbol argentino al convocar a siete futbolistas que militan en la Liga Profesional: el arquero Santiago Rojas (Tigre); los defensores Robert Rojas (Tigre) y Alberto Espínola (Colón); el volante Matías Galarza (Talleres); y los delanteros Ramón Sosa (Talleres), Adam Bareiro (San Lorenzo) y Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors). Espínola, Galarza y Bareiro no habían sido tenidos en cuenta por el Mellizo para la primera doble fecha.

Con tan solo un punto, obtenido en el 1-1 ante Perú. Luego, cayó 1-0 ante Venezuela, Paraguay ocupa la sexta posición en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, al que se clasificarán seis equipos de manera directa y el séptimo irá a un repechaje.