Scaloni cuestionó a “infiltrados” en el entrenamiento y habló del estado de De Paul

En la víspera del encuentro ante Países Bajos, que se llevara a cabo este viernes a las 16:00 desde el estadio Lusail, Lionel Scaloni llevó tranquilidad sobre el estado de algunos jugadores tocados en la previa y se mostró molesto debido a la supuesta filtración de información desde el seno del plantel.

“En principio el entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas. No sé por qué me preguntas que pasa con De Paul. Es extraño. En principio está bien, hoy veremos la alineación. No sé de dónde sale esta información”, comenzó el entrenador de la Selección Argentina.“Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Siempre hay jugadores que entrenan aparte. Hoy tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido”.

Luego fue consultado por el tema de los penales, ya que en la instancia de octavos quedaron afuera Japón y España, dos de las mejores selecciones de este Mundial Qatar 2022: “Penales patearon ayer, lo hacen siempre. Pero cuando lo haces el día de partido es una caja de fósforos. Esperemos pasar antes, pero estamos bien”.

“¿Cómo voy a plantear un partido pensado en los lanzadores de penales? Sería de mediocre eso. Cuando está en desarrollo y falte lo que tenga que faltar. Ya se verá en los últimos minutos. Esto es muy fácil decirlo, gestionarlo, pero la decisión se toma en el momento que hay que tomarlo. Después te podés equivocar o no”, finalizó tajante el tema.

En otro de los pasajes de esta entrevista habló concretamente de su rival: “Analizamos todos los partidos de Holanda. No tenemos los mismos jugadores que Ecuador. Sí podemos mirar qué se hizo bien y qué podemos mejorar, pero nosotros tenemos nuestros jugadores y nuestra forma de jugar. Cada selección tiene su manera, su impronta.El partido de mañana es importante, como Australia, Polonia o México. Siempre el partido que viene es el importante, más allá de la magnitud que tenga. Esa es nuestra manera de afrontar los partidos”.

La posible formación de Argentina ante Países Bajos

“Rodrigo De Paul entrenó ayer. Veremos en el entrenamiento de hoy. Fideo también. Los jugadores que han jugado a veces decidimos que no hagan todo el entrenamiento. Hoy no puedo decir si estarán o no hasta antes de un partido. lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar, pero el que salga a la cancha tiene que estar bien. De eso no hay dudas”.

“Enzo estuvo bien, como todos los chicos. Aportó su grano de arena. Estamos contentos con su aporte. Es lo que esperamos de los chicos cuando decidimos que ingresen desde el banco. Enzo hizo las cosas bien y creemos que puede dar más. Es un chico con un futuro enorme”, cerró.

Buena onda en el entrenamiento de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. (Prensa Argentina)

“En principio nosotros jugamos de la misma manera, solo cambiamos cuando alguno no está bien. La esencia del juego es la misma, con tres volantes”, continuó y finalizó: “Ustedes saben lo que pienso de los esquemas. No utilizamos un 4-3-3, no usamos extremo izquierdo. Lo más importante es ver cómo lastimar al rival y que ellos no te hagan daño. En principio estamos bien, tuvimos días para preparar el partido y descansar para analizar a Holanda”

La situación de Paulo Dybala

Sobre el final de la entrevista una periodista local le consultó sobre la situaición de Paulo Dybala, uno de los 5 futbolistas junto a Foyth, Ángel Correa, Rulli y Armani, que no han visto minutos.

“No ha jugado porque no vi la oportunidad de ponerlo. Está en condiciones, pero consideramos que en los desarrollos de los partidos no hubo oportunidad de ponerlo. Estamos contentos con él”, sentenció Scaloni.