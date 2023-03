Lionel Scaloni se emocionó en los festejos de la Selección Argentina: “Es algo único”

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se emocionó hasta las lágrimas en los festejos de los campeones del mundo con los hinchas en el Monumental, tras la victoria por 2-0 en el amistoso frente a Panamá.

“Es increíble. Poder brindarle a ellos la posibilidad de festejar en casa es algo único. No sé cuándo se repetirá algo así. Mientras tanto, tenemos que disfrutar de este logro, de ver a la gente feliz, unida. Es algo muy lindo. No tengo palabras de agradecimiento para la gente”, expresó el técnico la Albiceleste.

"QUE DE LA MANOOO, DE LEO MESSIIII" 🎵🎶



Scaloni en modo director de orquesta del Monumental y coreando a Leo 😍

A su vez, Scaloni destacó que el duelo con Panamá “fue una buena prueba” imaginando lo que puede venir en los próximos meses en Eliminatorias y la Copa América de 2024. “Ya saben que somos campeones del mundo. Vienen a que no le ganemos, poner las cosas difíciles. Es una buena prueba para lo que viene. Me gustó la actitud de ellos”, dijo. Y sentenció: “No por ser campeones y venir a festejar nosotros dejamos de correr. Que disfruten, durante el partido que jueguen como saben”.

#SelecciónMayor 🎙️Lionel Scaloni: "Es increíble. Poder brindarles la posibilidad de festejar en casa es algo único. Yo no sé cuándo se volverá a repetir algo así".

La Scaloneta, la p... que lo parió”, empezaron a cantar el público y los jugadores. En ese momento, el entrenador no pudo ocultar las lágrimas. “Mi papá me pudo venir a ver hoy y para mí es el regalo más grande del mundo”, dijo Scaloni.

La emoción de Messi, Dibu, Scaloni y toda la Argentina en el Monumental.

“Quiero decir solo esto. Agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos y sin ellos no podríamos haber salido campeones del mundo. Todos los que pasaron por este proceso, los anteriores... Todos los que se ponen esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor. A veces los resultados no se dan y esta vez se nos dio y es increíble”, afirmó en su discurso. Y sentenció: “Es muy difícil ganar un Mundial. Tenemos que disfrutar. Verlos a ustedes así es algo que no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento. Ellos ahora se están dando cuenta lo que han logrado. Es todo gracias a ustedes y por ustedes”.