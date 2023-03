Scaloni y su opinión sobre la mejor Selección de la historia: “Es un debate que no tiene sentido”

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló este martes en conferencia de prensa en la previa del amistoso de este jueves ante Panamá en el Monumental, el primer partido desde el título en el Mundial de Qatar 2022. El entrenador campeón del mundo y ganador del premio The Best, se refirió al debate futbolero sobre cuál selección es la mejor de la historia a raíz de la opinión de Rodrigo De Paul sobre La Scaloneta.

“Rodrigo dijo una cosa, el debate es otra. No hay debate. Es la Selección, todos juegan para Argentina, es una tontería pensar en eso. Fueron los tres campeones del mundo, qué más da quienes era la mejor o la peor. Es un simple comentario, que a partir de ahí se puede agrandar o achicar. En momentos de alegría me parece que no es necesario”, comenzó declarando el DT ante los medios. “Creo que, si me dan a elegir, las tres. Y a lo mejor pongo la mía última porque soy así, pero qué me importa cuál es la mejor si las tres son campeonas. Estamos acostumbrados a debatir cosas que no tiene mucho sentido. Quita energía de la buena. Las tres son campeonas, que eso es lo importante”, agregó.

"¿La mejor Selección 🇦🇷 campeona del mundo? Si me das a elegir, me quedo con las 3. Es algo que no me importa, un debate que no tiene sentido".



✍️Lionel Scaloni. pic.twitter.com/5BBRoQ1lvY — VarskySports (@VarskySports) March 21, 2023

“En un lugar como Argentina, donde todos opinan de fútbol, diga lo que yo diga, el debate va a serguir. Las tres son campeonas y las tres quedarán en la historia. Hoy ves caminando a un campeón de 1978 y es recontra reconocido. El de 1986 igual y el de 2022 será igual. No le veo sentido debatir. Que Rodrigo lo dijo no significa que lo haya hecho para debatir. Si ustedes lo agarran para un debate está bien pero no creo que sea para más de eso”, completó.