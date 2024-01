Lionel Messi sigue haciendo historia: ganó su tercer Premio The Best

En la entrega de los Premios The Best 2024 en Londres, Inglaterra, donde se reconocen a los y las futbolistas más destacados entre el 19 de diciembre del 2022 y el 20 de agosto de 2023, Lionel Messi es finalista para quedarse con el premio a mejor jugador y el capitán de la Selección Argentina integra el once ideal.

Messi se encuentra en la contienda por ser el mejor jugador del mundo, junto al francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. De quedarse con el galardón, el capitán argentino lograría su tercer premio tras haberlo ganado en el 2019 y 2022. Asimismo, Pep Guardiola ganó el premio al mejor director técnico, Sarina Wiegman a mejor entrenadora y se condecorará al mejor arquero y arquera y mejor jugadora.

Este es el mejor 11 de 2023 elegido por la FIFA:



🇧🇪Courtois

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Walker

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Stones

🇵🇹Rúben Dias

🇵🇹Bernardo Silva

🇧🇪De Bruyne

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bellingham

🇦🇷Messi

🇳🇴Haaland

🇫🇷Mbappé

Las ternas de los premios The Best

Mejor jugador

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

Kylian Mbappé (PSG/Francia)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Mejor jugadora

Aitana Bonmatí (Barcelona/España)

Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia)

Jenni Hermoso (Pachuca/España)

Mejor arquero

Yassine Bounou (Sevilla/Marruecos)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Ederson Moraes (Manchester City/Brasil)

Mejor arquera

Mackenzie Arnold (West Ham/Australia)

Catalina Coll (Barcelona/España)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

Mejor entrenador

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter de Milán)

Luciano Spalletti (Napoli)

Mejor entrenadora

Jonatan Giraldez (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

